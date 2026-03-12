Ubisoft заявила, что "мобильные устройства - крупнейшая платформа" после успешного запуска Rainbow Six Mobile

Согласно данным Google Play, Rainbow Six Mobile преодолела отметку в 10 миллионов загрузок всего за две недели после международного запуска. Эта цифра представляет собой солидный старт для проекта, в который компания вложила значительные средства, и который может изменить часть стратегии бренда на мобильных платформах.

Выход Rainbow Six на мобильные устройства был непростым решением. В течение десяти лет франшиза укрепляла свою репутацию эталона тактических шутеров на ПК и консолях благодаря Rainbow Six Siege, игре, которая, несмотря на взлёты и падения за эти годы, сохранила лояльную и стабильную базу игроков. Перенос этого опыта на мобильный экран представлял собой значительную техническую и дизайнерскую задачу.

Оливье Альбаррасин, директор Rainbow Six Mobile, объяснил, что самым большим препятствием стала адаптация тактической сложности игры к сенсорному управлению без ущерба для соревновательного духа, определяющего франшизу. Для этого команде нужно было упростить некоторые элементы, улучшить визуальную чёткость и скорректировать темп матчей, чтобы он соответствовал более коротким игровым сессиям — ключевой характеристике поведения мобильных геймеров.

Аргумент Альбаррасина в пользу инвестиций прост: мобильные устройства сейчас являются «крупнейшей интерактивной средой в мире», и перенос Rainbow Six на эту платформу позволяет им охватить аудиторию, которая просто не имеет доступа к ПК или консоли. Эта логика имеет смысл в непростой ситуации, которую переживает Ubisoft на рынке, когда компания ищет новые коммерческие пути после серии разочаровывающих результатов своих релизов для традиционных платформ.

Я думаю, что на мобильных устройствах есть сочетание всего, поскольку это самая большая игровая платформа из существующих. Мы хотим привлечь людей, которым может не понравиться игровой процесс Siege. Поэтому мы постарались снизить начальную сложность, не уменьшая при этом требуемый уровень мастерства.

В связи с возросшим интересом компании к мобильному рынку, геймеры теперь надеются на возвращение Assassin's Creed Jade, игры, которая несколько лет оставалась вне поля зрения.