По данным инсайдера, Ubisoft разрабатывает новую Rainbow Six: Vegas спустя почти 20 лет

По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft дала зелёный свет новой игре серии Rainbow Six: Vegas. Проект находится на ранней стадии разработки и проходит под кодовым названием Spades.

Источники сообщают, что Ubisoft Montreal запустила сразу три новых проекта во вселенной Rainbow Six. Один из них станет возвращением к подсерии Vegas, а второй, предположительно, также окажется новой игрой по франшизе. Подробностей о третьем проекте пока нет.

Последняя часть серии, Rainbow Six: Vegas 2, вышла в 2008 году. С тех пор Ubisoft выпустила более десятка игр во вселенной Rainbow Six, однако к подсерии Vegas не возвращалась.

По предварительной информации, новая игра, скорее всего, окажется полноценной третьей частью — Rainbow Six: Vegas 3, а не ремейком. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

Учитывая, что современные игры требуют гораздо больше времени на разработку, до официального анонса проекта могут пройти ещё несколько лет.