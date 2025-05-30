Авторитетный инсайдер утверждает, что ремейк Splinter Cell выглядит "превосходно" и "скоро" покажут

Ремейк культовой стелс-игры Tom Clancy’s Splinter Cell был официально анонсирован ещё в декабре 2021 года. Тогда Ubisoft подтвердила, что создаёт переработанную версию оригинала 2002 года на движке Snowdrop, ранее использованном в Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws. Обе эти игры получили смешанные отзывы, и движок показал себя не лучшим образом для масштабных проектов Ubisoft. Это породило опасения, что амбициозный ремейк Splinter Cell может постигнуть та же судьба — особенно на фоне слухов об отмене разработки.

Однако, свежий намёк от известного игрового инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) внушает оптимизм. На своей странице в X (бывший Twitter) он написал, что ремейк выглядит "действительно впечатляюще" на основе того, что ему довелось увидеть. Хендерсон также выразил надежду, что Ubisoft представит игру "скорее раньше, чем позже".

Ремейк выглядит действительно впечатляюще, судя по тому, что я видел. Надеюсь, мы услышим об этом как можно скорее!

— отметил он.

Том Хендерсон известен своей высокой степенью достоверности утечек. Он неоднократно первым раскрывал информацию о проектах таких компаний, как EA, Activision, Ubisoft и Sony. Среди его подтверждённых инсайдов — подробности о Battlefield 2042, ремейке Silent Hill 2, Project Q от Ubisoft и спецификации PS5 Slim.

Тем временим официальный аккаунт Ubisoft в социальных сетях загадочное изображение лица Сэма Фишера с хештегом #SplinterCell, что может указывать на скорый анонс или даже полноценную демонстрацию ремейка.

Напомним, что в течение последних лет ходили упорные слухи о возможной заморозке или отмене проекта. Однако, если доверять инсайдеру и активности Ubisoft в соцсетях, команда разработчиков всё же преодолела сложности и готовится показать ремейк Splinter Cell в ближайшее время.