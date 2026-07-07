Дата выхода, разрушаемые окружения и другие особенности геймплея ремейка Splinter Cell были раскрыты инсайдером

С момента анонса ремейка культовой Tom Clancy's Splinter Cell прошло уже так много времени, что даже те редкие утечки и инсайды, всплывающие в сети, начали казаться полной выдумкой. А после череды масштабных сокращений в Ubisoft никого бы не удивило, если бы проект и правда тихо отменили. Но, похоже, это не так. Работа над переосмыслением шпионского стелс-экшена ведется, и, судя по всему, после выхода ремейка Assassin's Creed Black Flag мы всё-таки увидим возвращение обновленного Сэма Фишера.

Новой порцией информации поделился датамайнер RogueTx, который специализируется на проектах французского издательства и ранее уже отмечался правдивыми утечками. По данным источника, релиз игры предварительно запланирован на период со второго по четвертый квартал 2027 года. При этом инсайдер подчеркивает, что прямо сейчас проект находится в довольно «хрупком состоянии» — вероятно, сказываются внутренние проблемы компании.

Что касается непосредственно игрового процесса, RogueTx раскрыл несколько ключевых деталей, которые наверняка порадуют ветеранов серии:

Игра будет полностью линейной. Разработчики не стали добавлять модные нынче элементы открытого мира, сосредоточившись на концентрированном стелсе.

Возможности для нелетального прохождения уровней будут значительно расширены.

Вернется классическая механика с датчиком освещенности. Свет будет динамическим, а игрок сможет разбивать лампы выстрелами, чтобы создавать себе зоны укрытия в темноте.

Подтверждено наличие классических гаджетов, таких как камеры-липучки и газовые гранаты. Также заявлены ручная активация сигнализаций врагами и разрушаемое окружение.

Сэм Фишер сможет лихо скатываться по трубам и использовать зиплайны для тактического перемещения по локациям.

В целом, представленная утечка выглядит весьма достоверной, даже если не брать в учет высокую репутацию самого датамайнера — описанные элементы идеально вписываются в концепцию правильного ремейка Splinter Cell.

Тем не менее, в отчете есть деталь, которая вызывает определенное беспокойство — игра создается на графическом движке Snow Drop, знакомом геймерам по The Division, Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws. Ранее этот инструментарий показал себя далеко не как самый надежный с технической стороны в дни релиза новых игр. Проекты на базе Snow Drop часто сталкивались со сложными техническими проблемами и нестабильной оптимизацией, особенно когда речь заходила о версиях для ПК. Остается надеяться, что до 2027 года разработчики смогут отшлифовать движок под нужды коридорного стелс-экшена.