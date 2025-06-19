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Tom Clancy's Splinter Cell 12.11.2002
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 945 оценок

Enhanced Splinter Cell получил обновление 1.2: мод восстанавливает вырезанные миссии и улучшает работу PC-версии игры

AceTheKing AceTheKing

Tom Clancy’s Splinter Cell - культовая стелс-игра от третьего лица, вышедшая в 2002 году. Это классический TPS, который любят многие геймеры на PC. И хотя по-прежнему нет новостей об официальном ремейке, есть новый способ заново пройти оригинал.

Enhanced Splinter Cell - это неофициальный патч (мод), который приносит множество улучшений в работе PC-версии игры. Мод восстанавливает контент, вырезанный из игры, а так же добавляет многочисленные настройки и изменения игрового процесса. Плюс мод улучшает освещение игры, чтобы она могла быть похожа на версию для Xbox.

Недавно мод получил крупное обновление 1.2, которое добавило в игру еще больше различных настроек и исправлений. Основные улучшения:

Графика

  • Возвращено освещение и текстуры из Xbox-версии (на PC они были хуже), включая эффект мигающих огней при тревоге.

Оптимизация

  • Добавлены dgVoodoo2 (для рендеринга Shadow Buffer) и ThirteenAG Widescreen Fix (поддержка современных мониторов и разрешений).

Геймплей

  • Ускоренный доступ к инвентарю (одно нажатие вместо удержания).
  • Возможность отключать HUD и регулировать скорость передвижения.
  • Новые механики (например, прыжок с уступа по нажатию кнопки приседа).

Дополнительный контент

  • Две вырезанные миссии (Nuclear Power Plant и Severonickel), пока в стадии разработки.
  • Обновлённые кат-сцены (включая новые для добавленных миссий).

Мод делает игру удобнее и современнее, что особенно важно для тех, кто хочет перепройти классику.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Laicus

Ого, первый раз слышу об этом моде. Посмотрел список всех улучшений, это просто бомбяо, особенно порадовали настройки сложности:

Added a new difficulty called Elite, which removes starting ammo unless required, reduces initial health, disables saves, and includes other level-specific changes.

Added a Permadeath Mode, where failing a mission deletes your profile.

3
Юрий Пенкин

изучайте различия народ, и никогда не говорите что что то было лучше на пк, все порты всегда режутся в чём то, слава богу я брал xbox 360 в 2008 ради гта 4, потому что пк версия через год это просто мусор лютый был, да и сейчас тоже в принципе https://www.youtube.com/watch?v=ckQ4UoCLkeQ

2
Kenn1y

GTA IV вроде восстанавливали модеры, да и не мусорной она была, просто иной, а местами лучше.

1
Craft Sound Records

ЖДУ.

1
Антон Радикалушкин

Еще бы на вторую часть такой мод и можно убирать бубны :)