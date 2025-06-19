Enhanced Splinter Cell получил обновление 1.2: мод восстанавливает вырезанные миссии и улучшает работу PC-версии игры

Tom Clancy’s Splinter Cell - культовая стелс-игра от третьего лица, вышедшая в 2002 году. Это классический TPS, который любят многие геймеры на PC. И хотя по-прежнему нет новостей об официальном ремейке, есть новый способ заново пройти оригинал.

Enhanced Splinter Cell - это неофициальный патч (мод), который приносит множество улучшений в работе PC-версии игры. Мод восстанавливает контент, вырезанный из игры, а так же добавляет многочисленные настройки и изменения игрового процесса. Плюс мод улучшает освещение игры, чтобы она могла быть похожа на версию для Xbox.

Недавно мод получил крупное обновление 1.2, которое добавило в игру еще больше различных настроек и исправлений. Основные улучшения:

Графика

Возвращено освещение и текстуры из Xbox-версии (на PC они были хуже), включая эффект мигающих огней при тревоге.

Оптимизация

Добавлены dgVoodoo2 (для рендеринга Shadow Buffer) и ThirteenAG Widescreen Fix (поддержка современных мониторов и разрешений).

Геймплей

Ускоренный доступ к инвентарю (одно нажатие вместо удержания).

Возможность отключать HUD и регулировать скорость передвижения.

Новые механики (например, прыжок с уступа по нажатию кнопки приседа).

Дополнительный контент

Две вырезанные миссии (Nuclear Power Plant и Severonickel), пока в стадии разработки.

Обновлённые кат-сцены (включая новые для добавленных миссий).

Мод делает игру удобнее и современнее, что особенно важно для тех, кто хочет перепройти классику.