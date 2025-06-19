Enhanced Splinter Cell получил обновление 1.2: мод восстанавливает вырезанные миссии и улучшает работу PC-версии игры

Tom Clancy’s Splinter Cell - культовая стелс-игра от третьего лица, вышедшая в 2002 году. Это классический TPS, который любят многие геймеры на PC. И хотя по-прежнему нет новостей об официальном ремейке, есть новый способ заново пройти оригинал.
Enhanced Splinter Cell - это неофициальный патч (мод), который приносит множество улучшений в работе PC-версии игры. Мод восстанавливает контент, вырезанный из игры, а так же добавляет многочисленные настройки и изменения игрового процесса. Плюс мод улучшает освещение игры, чтобы она могла быть похожа на версию для Xbox.
Недавно мод получил крупное обновление 1.2, которое добавило в игру еще больше различных настроек и исправлений. Основные улучшения:
Графика
- Возвращено освещение и текстуры из Xbox-версии (на PC они были хуже), включая эффект мигающих огней при тревоге.
Оптимизация
- Добавлены dgVoodoo2 (для рендеринга Shadow Buffer) и ThirteenAG Widescreen Fix (поддержка современных мониторов и разрешений).
Геймплей
- Ускоренный доступ к инвентарю (одно нажатие вместо удержания).
- Возможность отключать HUD и регулировать скорость передвижения.
- Новые механики (например, прыжок с уступа по нажатию кнопки приседа).
Дополнительный контент
- Две вырезанные миссии (Nuclear Power Plant и Severonickel), пока в стадии разработки.
- Обновлённые кат-сцены (включая новые для добавленных миссий).
Мод делает игру удобнее и современнее, что особенно важно для тех, кто хочет перепройти классику.
Ого, первый раз слышу об этом моде. Посмотрел список всех улучшений, это просто бомбяо, особенно порадовали настройки сложности:
Added a new difficulty called Elite, which removes starting ammo unless required, reduces initial health, disables saves, and includes other level-specific changes.
Added a Permadeath Mode, where failing a mission deletes your profile.
изучайте различия народ, и никогда не говорите что что то было лучше на пк, все порты всегда режутся в чём то, слава богу я брал xbox 360 в 2008 ради гта 4, потому что пк версия через год это просто мусор лютый был, да и сейчас тоже в принципе https://www.youtube.com/watch?v=ckQ4UoCLkeQ
GTA IV вроде восстанавливали модеры, да и не мусорной она была, просто иной, а местами лучше.
ЖДУ.
Еще бы на вторую часть такой мод и можно убирать бубны :)