Никаких деталей: режиссёр "Караула смерти" сожалеет, что не может поделиться информацией о ремейке Splinter Cell

Гийом Дус, режиссёр анимационного сериала Netflix «Splinter Cell: Караул смерти», поделился своим видением франшизы и рассказал о том, что ему пока не удаётся раскрывать детали долгожданного ремейка игры от Ubisoft. Во время недавнего интервью он с улыбкой признался: «Хотел бы я иметь что сказать и соответствующий уровень доступа к такой информации». Несмотря на связь с командой, работающей над ремейком, конкретных подробностей Дус раскрывать не может, оставляя фанатов серии без свежих новостей.

Ремейк Splinter Cell находится в разработке уже давно, но официальной даты выхода до сих пор нет. С момента выхода последней полноценной части Splinter Cell: Blacklist в 2013 году поклонники ждут новую игру более десяти лет, и каждое упоминание о проекте вызывает оживлённые дискуссии в сообществе.

До работы над сериалом Дус сам был давним поклонником серии. «Я играл в эти игры, когда был моложе, в основном в первую трилогию, когда мне было 11–13 лет», — вспоминает он. «Стелс-экшены тогда были моим коньком. Splinter Cell, Hitman, Metal Gear — я всегда считал их невероятно кинематографичными, потому что можно было двигаться своим темпом и разрабатывать собственную стратегию».

Работа над «Караулом смерти» позволила режиссёру вновь погрузиться в мир Сэма Фишера, при этом сериал рассказывает о постаревшем агенте, который выходит из отставки, чтобы помочь молодой напарнице выполнить опасную миссию. «Это франшиза, которую я хотел бы видеть возвращённой в игровом формате, — говорит Дус. — На моём месте я просто чувствовал себя очень удачливым, чтобы иметь возможность вернуть Сэма, и я надеюсь, что сериал даст больше причин для возрождения игр».

«Splinter Cell: Караул смерти» уже доступен на Netflix, предлагая фанатам возможность вновь увидеть Сэма Фишера в действии. За годы ожидания ремейка ходило множество слухов, включая возможное появление Фишера в других проектах Ubisoft, например, в Tom Clancy's Ghost Recon.

Хотя детали ремейка остаются под секретом, страсть Гийома Дуса и его уважение к оригинальной серии вселяют надежду: франшиза Splinter Cell по-прежнему жива в сердцах игроков, и её возвращение в игровой формат кажется лишь вопросом времени.