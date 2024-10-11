По данным инсайдера, ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке, игра не отменена

Ремейк Splinter Cell Remake был официально анонсирован в декабре 2021 года, когда Ubisoft объявила, что они делают обновлённую версию игры Tom Clancy's Splinter Cell 2002 года с использованием движка Snowdrop. Этот движок также использовался для разработки Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, обе из которых не очень хорошо зарекомендовали себя для Ubisoft. После того, как в течение значительного периода времени ходили слухи о том, что Splinter Cell Remake была отменена, появились новые слухи о том, что игра всё ещё находится в разработке.

Ubisoft Toronto возглавляет разработку ремейка и анонсировала игру в интервью на сайте Ubisoft, а также в видео. Однако это было более двух лет назад, и с момента первоначального анонса компания ничего не публиковала. Как сообщает известный инсайдер индустрии Том Хендерсон, ходят слухи, что игра всё ещё разрабатывается под кодовым названием North. Как уже говорилось ранее, они используют Snowdrop Engine, тогда как предыдущие игры Splinter Cell в этой франшизе были разработаны с использованием Unreal Engine 2 и Unreal Engine 2.5.

Когда игра была впервые анонсирована, было сказано, что она находится на «самых ранних стадиях разработки». По сравнению с большинством игр, выходящих в наши дни, которые являются ремастерами старых игр, Ubisoft пошла по пути, который Square Enix выбрала с Final Fantasy 7, и решила сделать полноценный ремейк. Как они заявили, они создают игру с нуля, включая создание новых визуальных эффектов, а это значит, что разработка займет большой период времени. Возвращаясь к примеру ремейка Final Fantasy 7, можно заметить, что между каждым релизом есть значительные пробелы. Ремейк впервые был выпущен в 2020 году, а Rebirth — в 2024 году.

Некоторые источники Хендерсона предполагают, что ремейк Splinter Cell выйдет где-то в 2026 году, но игрокам не следует привязываться к этой дате.