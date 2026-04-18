По данным Тома Хендерсона Ubisoft переносит Splinter Cell и готовит новый Ghost Recon к выходу в 2026 году

Инсайдер Том Хендерсон поделился новыми деталями о планах Ubisoft, и, судя по его информации, у компании сейчас не самый простой период с ключевыми франшизами.

По его данным, ремейк Splinter Cell Remake был отложен — теперь релиз ожидается не раньше 2027 года. При этом проект остаётся в разработке, но его сроки заметно сдвинулись.

Параллельно проблемы, как утверждается, возникли и у серии Far Cry. Новая часть якобы прошла «через ад разработки», и её будущее пока остаётся неопределённым. Ранее сообщалось, что Ubisoft готовит сразу два проекта по франшизе — полноценное продолжение и отдельную мультиплеерную игру, однако их релиз может состояться только в 2027 году или позже.

На этом фоне компания делает ставку на другую серию. Следующим крупным релизом Ubisoft, по словам инсайдера, должен стать новый Ghost Recon. Игра может выйти уже в 2026 году и, вероятно, станет ключевым проектом издателя в ближайшей перспективе.