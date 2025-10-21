Похоже, ремейк Splinter Cell столкнулся с трудностями: Ubisoft начала поиск нового режиссёра

Ремейк Splinter Cell должен стать одним из многих амбициозных переизданий Ubisoft в ближайшие годы. Несмотря на недавние слухи о возможной отмене, проект, как сообщается, развивается, а его потенциальный релиз запланирован на 2026 год.
Однако Tech4Gamers обнаружил новое объявление о вакансии, которое указывает на то, что ремейк переживает не лучшие времена. Ubisoft Toronto ищет игрового директора для ремейка Splinter Cell, что означает потерю предыдущего директора.
Согласно объявлению, игровой директор будет отвечать за все ключевые аспекты ремейка, включая интерактивный игровой процесс, реализацию гаджетов и поведение NPC.
Кроме того, директор будет курировать стелс-геймплей Сэма Фишера и взаимодействие с окружением. Это объявление о вакансии от Ubisoft Toronto, так что, несмотря на столь серьёзное изменение, разработка, похоже, по-прежнему ведётся той же студией.
Для справки: это не первый случай потери директора Splinter Cell Remake. В 2022 году Дэвид Гривел покинул Ubisoft после десятилетней карьеры, оставив ремейк без режиссёра. На тот момент о ремейке Splinter Cell было известно всего несколько месяцев, но, похоже, история повторяется.
А может просто права на сема фишера и принца персии, другой студии продать? а самим закончить свое существование! Зачем мучать франшизы.
А может не надо? Будет как с Embracer
Это же юбисофт они умеют выпустить конвеер и потом доить франшизу попутно упаковать в дрм куда без этого, а на качество им насрать ты видел
их последние игры?
Со Сплинтером так не получится.
Blacklist то еще дерьмо, стиме не зря 90% скидку выставили, только вот играть нее не возможно, вылеты и краш каждые 15-20 минут
У тебя что то с железом, давно играл, все стабильно никаких вылетов.
-offline -offline_mode добавь опции запуска
Жир с экрана потек
Настолько же паршивая контора, даже ремейки не может потянуть.
Подожди скоро выкатять истинный рпг ремейк пиратов. Там будет что критиковать кусок кода за фулл прайс, это частичка минус игры
Ну не умеет нынешняя юбейсофт игры делать и не знает как, все норм разрабы уже давно ушли, остались только сами знаете кто. Сколько они там beyond good and evil все выcрать не могут? SC та же участь ждет.
Там одни дизайнеры остались))))
Для Сёмы Фишмана не подбегут гежиссега, ойц какое гоге, бедный Сёма. :-))
Случился очередной юбисофт момент.
То принца всё хотели выпустить ,то ассасина, теперь эту, а на деле полный ноль, пзд уже в ремейки не могём))))
Вообще отличная серия, жаль, что на Блеклист всё закончилось.