Похоже, ремейк Splinter Cell столкнулся с трудностями: Ubisoft начала поиск нового режиссёра

Ремейк Splinter Cell должен стать одним из многих амбициозных переизданий Ubisoft в ближайшие годы. Несмотря на недавние слухи о возможной отмене, проект, как сообщается, развивается, а его потенциальный релиз запланирован на 2026 год.

Однако Tech4Gamers обнаружил новое объявление о вакансии, которое указывает на то, что ремейк переживает не лучшие времена. Ubisoft Toronto ищет игрового директора для ремейка Splinter Cell, что означает потерю предыдущего директора.

Согласно объявлению, игровой директор будет отвечать за все ключевые аспекты ремейка, включая интерактивный игровой процесс, реализацию гаджетов и поведение NPC.

Кроме того, директор будет курировать стелс-геймплей Сэма Фишера и взаимодействие с окружением. Это объявление о вакансии от Ubisoft Toronto, так что, несмотря на столь серьёзное изменение, разработка, похоже, по-прежнему ведётся той же студией.

Для справки: это не первый случай потери директора Splinter Cell Remake. В 2022 году Дэвид Гривел покинул Ubisoft после десятилетней карьеры, оставив ремейк без режиссёра. На тот момент о ремейке Splinter Cell было известно всего несколько месяцев, но, похоже, история повторяется.