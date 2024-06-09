Ремейк Splinter Cell вряд ли покажут на грядущей презентации Ubisoft Forward

С момента официального анонса ремейка Splinter Cell в декабре 2021 года, фанаты серии с нетерпением ждали новостей о проекте. Многие надеялись, что на предстоящей конференции Ubisoft Forward 2024 будет представлена обновлённая версия стелс-экшена. Однако, по словам известного инсайдера игровой индустрии Shinobi602, этого, вероятнее всего, не произойдёт. Команде требуется больше времени для доведения ремейка до того уровня, когда Ubisoft будет готова показать его широкой публике.

Ремейк Splinter Cell создаётся на движке Snowdrop, который используется в таких проектах, как The Division, Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws. В 2022 году представители Ubisoft заявили, что сюжетная линия игры будет переработана и адаптирована для современной аудитории, сохраняя при этом ключевые особенности и атмосферу оригинала.

Также в 2022 году компания поделилась первыми концепт-артами обновлённой Splinter Cell, дав фанатам возможность оценить визуальное направление ремейка. С тех пор информация о проекте поступает крайне скудно, что лишь подогревает интерес и ожидания поклонников серии.