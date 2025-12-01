Ремейк Tom Clancy's Splinter Cell получил нового геймдиректора

Ремейк культовой Splinter Cell наконец обрёл нового — и одновременно хорошо знакомого — геймдиректора. Дэвид Гривел, покинувший проект в 2022 году, объявил о своём возвращении к руководству обновлённой версией классического стелс-экшена от Ubisoft.

В своём сообщении на LinkedIn разработчик подчеркнул, что рад снова присоединиться к команде Ubisoft Toronto и назвал проект «особенным» для себя. Его возвращение произошло как раз в тот момент, когда ремейк лишился второго игрового директора подряд, а Ubisoft начала активный поиск нового руководителя. Судя по всему, Гривел подал заявку и был принят с энтузиазмом.

То, что раньше казалось тревожным сигналом для будущего проекта, теперь может стать тем самым позитивным импульсом. У Гривела большой опыт работы в серии и неподдельная страсть к Splinter Cell — факторы, способные вывести ремейк на новый уровень.

Ubisoft впервые анонсировала обновление легендарной игры в 2021 году, вызвав волну восторга среди фанатов и актёра Луки Уорда, который ждёт возможности вновь озвучить Сэма Фишера.