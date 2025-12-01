ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's Splinter Cell 12.11.2002
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 997 оценок

Ремейк Tom Clancy's Splinter Cell получил нового геймдиректора

butcher69 butcher69

Ремейк культовой Splinter Cell наконец обрёл нового — и одновременно хорошо знакомого — геймдиректора. Дэвид Гривел, покинувший проект в 2022 году, объявил о своём возвращении к руководству обновлённой версией классического стелс-экшена от Ubisoft.

В своём сообщении на LinkedIn разработчик подчеркнул, что рад снова присоединиться к команде Ubisoft Toronto и назвал проект «особенным» для себя. Его возвращение произошло как раз в тот момент, когда ремейк лишился второго игрового директора подряд, а Ubisoft начала активный поиск нового руководителя. Судя по всему, Гривел подал заявку и был принят с энтузиазмом.

То, что раньше казалось тревожным сигналом для будущего проекта, теперь может стать тем самым позитивным импульсом. У Гривела большой опыт работы в серии и неподдельная страсть к Splinter Cell — факторы, способные вывести ремейк на новый уровень.

Ubisoft впервые анонсировала обновление легендарной игры в 2021 году, вызвав волну восторга среди фанатов и актёра Луки Уорда, который ждёт возможности вновь озвучить Сэма Фишера.

Комментарии:  8
Пользователь ВКонтакте

ремейк Сплинтера выйдет через 5 лет после ремейка ПоП, инфа 300%, а выйдет ли ПоП - другой вопрос) // Дмитрий Иванов

1
PoetAnderson

Да выйдет конечно, вопрос только откуда?

нитгитлистер PoetAnderson

вполне седе конкретно известно когда. когда-нибудь. чем тебе не дата выхода?))

1
InkubatorKlef

ух тыыы,а новый директор когда будет?

Brainstoun

В любом случае, игра ещё не скоро увидит свет, очень не скоро.

CRAZY rock GAME

Как ты можешь сомневаться в правдивости Ubisoft

нитгитлистер CRAZY rock GAME

как ты можешь сомневаться в сомнении правдивости убейсофт?))

1
bysaturn

Проще говоря до релиза ещё далеко.