Сэм Фишер остается в тени: Новые подробности переноса ремейка Splinter Cell

Возвращение легендарного агента «Третьего эшелона» затягивается. Авторитетный

инсайдер Том Хендерсон не только подтвердил внутренний перенос игры, но и поделился важными деталями того, каким именно будет обновленный Splinter Cell.

Что нового стало известно о разработке:

Графика и свет: Игра создается с нуля на движке Snowdrop. Основной упор сделан на революционную систему динамического освещения и теней, которые будут напрямую влиять на геймплей, как и в оригинале 2002 года.

Современный сценарий: Ubisoft переписывает сюжет первой части, чтобы адаптировать его под «современную аудиторию», сохраняя при этом дух и костяк оригинальной истории.

Стелс старой школы: Разработчики стремятся сохранить классический «линейный» стелс-опыт, избегая открытого мира, но расширяя возможности игрока в рамках уровней.

Смена сроков: Изначально релиз планировался на 2026 год, но теперь Ubisoft нацелена на 2027 год. Дополнительное время нужно студии Ubisoft Toronto, чтобы отполировать механики скрытности до идеала.

Несмотря на задержку, фанаты надеются, что дополнительное время пойдет проекту на пользу и мы получим тот самый хардкорный стелс, по которому так скучали.