ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's Splinter Cell 12.11.2002
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 847 оценок

Создатель Splinter Cell заявил, что "четкие правила" Metal Gear Solid показали команде, "как нужно делать стелс"

butcher69
Новости

Разработчики из Ubisoft, работавшие над оригинальной Splinter Cell, кое-что позаимствовали из влиятельной игры Metal Gear Solid.

Приключенческий экшен Metal Gear Solid, созданный Хидео Кодзимой в 1998 году, безусловно не был полноценным стелсом, но в некоторой степени популяризировал этот жанр в целом. Сложный сюжет Metal Gear Solid и иногда снисходительные, но всегда амбициозные сцены, вероятно, привлекают наибольшее внимание в наши дни, хотя именно осторожное проникновение шпиона пробралось в другие серии.

В беседе с Retro Gamer в выпуске 261 геймдиректор оригинальной Splinter Cell Франсуа Кулон рассказал, что при создании столь же скрытного дебюта Сэма Фишера команда черпала вдохновение в выходках Солида Снейка.

"MGS показал нам, как должна быть устроена стелс-механика", - говорит Франсуа, особо отмечая "четкие правила" классической игры, которые всегда разъясняли, что происходит и как нужно реагировать.

Это полный и последовательный набор правил, который задает направление для любой стелс-игры. Уберите один из его элементов, и игра станет скучной, разочаровывающей или нелепой. MGS в этом плане выполнена идеально. Никакого разочарования — вы знаете, когда проигрываете, и не вините в этом игру.

За прошедшие годы обе иконы стелса прошли полный круг: Konami вернулась к истокам серии, выпустив ряд переизданий и анонсировав ремейк Metal Gear Solid 3, а Ubisoft пытается повторить этот успех с ремейком Splinter Cell, анонсированным три года назад, но до сих пор не вышедшим.

5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ratte88

Если Кодзиму гением не назвать, то день прошёл зря

2