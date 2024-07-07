Создатель Splinter Cell заявил, что "четкие правила" Metal Gear Solid показали команде, "как нужно делать стелс"

Разработчики из Ubisoft, работавшие над оригинальной Splinter Cell, кое-что позаимствовали из влиятельной игры Metal Gear Solid.

Приключенческий экшен Metal Gear Solid, созданный Хидео Кодзимой в 1998 году, безусловно не был полноценным стелсом, но в некоторой степени популяризировал этот жанр в целом. Сложный сюжет Metal Gear Solid и иногда снисходительные, но всегда амбициозные сцены, вероятно, привлекают наибольшее внимание в наши дни, хотя именно осторожное проникновение шпиона пробралось в другие серии.

В беседе с Retro Gamer в выпуске 261 геймдиректор оригинальной Splinter Cell Франсуа Кулон рассказал, что при создании столь же скрытного дебюта Сэма Фишера команда черпала вдохновение в выходках Солида Снейка.

"MGS показал нам, как должна быть устроена стелс-механика", - говорит Франсуа, особо отмечая "четкие правила" классической игры, которые всегда разъясняли, что происходит и как нужно реагировать.

Это полный и последовательный набор правил, который задает направление для любой стелс-игры. Уберите один из его элементов, и игра станет скучной, разочаровывающей или нелепой. MGS в этом плане выполнена идеально. Никакого разочарования — вы знаете, когда проигрываете, и не вините в этом игру.

За прошедшие годы обе иконы стелса прошли полный круг: Konami вернулась к истокам серии, выпустив ряд переизданий и анонсировав ремейк Metal Gear Solid 3, а Ubisoft пытается повторить этот успех с ремейком Splinter Cell, анонсированным три года назад, но до сих пор не вышедшим.