Создатель Splinter Cell заявил, что реалистичная графика мешает стелс-играм

Бывший креативный директор Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory Клинт Хокинг считает, что современная графика неожиданно усложнила разработку стелс-игр. По его словам, слишком реалистичное освещение делает игровой процесс менее читаемым для игроков.

В интервью FRVR Хокинг объяснил, что в классических стелс-играх освещение было проще и понятнее благодаря заранее подготовленным источникам света. Игроки легко различали безопасные тени и освещённые зоны, тогда как современные технологии вроде глобального освещения и ambient occlusion создают слишком сложную картинку.

По мнению разработчика, сейчас игрокам труднее понять, где именно персонаж скрыт от врагов, а где уже находится на виду. Особенно это заметно в играх, где механики напрямую завязаны на тенях и освещении.

Хокинг сравнил проблему с театральной постановкой: сцены можно подсветить выразительно и драматично, но индустрия последние двадцать лет стремилась прежде всего к реалистичности, а не к визуальной читаемости для геймплея.

Разработчик также отметил, что создание современных стелс-игр превратилось в сложный компромисс между красивой картинкой и удобством игрового процесса.

Тем временем Ubisoft продолжает работу над ремейком Tom Clancy's Splinter Cell, несмотря на недавние сокращения в студии Ubisoft Toronto. Проект всё ещё не имеет даты выхода, однако в прошлом году к разработке вернулся бывший режиссёр игры David Grivel.

Сам Хокинг покинул Ubisoft в феврале 2026 года после работы над Assassin's Creed Hexe.