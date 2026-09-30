Splinter Cell Remake не отменён - Ubisoft вновь расширяет команду разработчиков

Ubisoft вновь активизировала набор сотрудников для Splinter Cell Remake, что стало очередным подтверждением того, что долгожданный проект всё ещё находится в разработке. После анонса игры в 2021 году вокруг неё постоянно появлялись слухи о проблемах, особенно на фоне многочисленных сокращений, закрытий студий и реструктуризации Ubisoft.

Как выяснило издание Insider Gaming, за последние несколько месяцев Ubisoft опубликовала как минимум три вакансии, связанные с ремейком, причём две из них появились всего за последние две недели. В частности, студии требуются продюсер и ведущий дизайнер уровней.

В описании вакансии продюсера прямо говорится об участии в подборе новых сотрудников, формировании команды и развитии её участников. От ведущего дизайнера уровней также ожидают помощи с наймом и адаптацией новых специалистов.

Это может свидетельствовать о том, что команда Splinter Cell Remake вновь расширяется после прошлых сокращений и проект постепенно продвигается вперёд. При этом сами вакансии не означают, что игра находится на ранней стадии разработки: в обязанности продюсера входит обеспечение своевременного завершения своей части проекта.

Последние достоверные материалы о ремейке появились ещё в 2024 году, включая несколько скриншотов, поэтому определить текущее состояние игры по ним практически невозможно. В июле также появлялись сообщения о проблемах с разработкой, из-за чего вновь возникли опасения, что проект может не добраться до релиза.

Splinter Cell Remake разрабатывает Ubisoft Toronto. Изначально игру планировали выпустить в более ранние сроки, однако из-за внутренних проблем Ubisoft релиз был перенесён. В конце прошлого года к работе над проектом также вернулся его прежний режиссёр, а Insider Gaming ранее получало демонстрационные материалы с Сэмом Фишером, которые не были опубликованы.

Текущая дата выхода Splinter Cell Remake неизвестна. При этом новые вакансии дают понять, что Ubisoft продолжает формировать команду и не отказалась от проекта.