Студия, работающая над ремейком Splinter Cell, столкнулась с сокращениями, но игра всё ещё находится в разработке

Около 40 разработчиков были уволены из Ubisoft Toronto, как объявила компания на этой неделе. Несмотря на это и множество других отмен, происходящих в Ubisoft, долгожданный ремейк Splinter Cell остаётся в разработке.

Первым об этой волне увольнений сообщило издание MobileSyrup, которое стало частью масштабной реструктуризации, проводимой Ubisoft в начале 2026 года.

Это решение было принято нелегко и никоим образом не отражает талант, преданность или вклад затронутых сотрудников. Сейчас наш приоритет — поддержать их в этот переходный период, предоставив комплексные выходные пособия и существенную помощь в трудоустройстве.

В январе Ubisoft объявила о планах реструктуризации компании в несколько различных творческих студий, ориентированных на определённые франшизы. Это сопровождалось волной увольнений, требованием вернуться в офис и отменой нескольких проектов, что привело к забастовке разработчиков и требованию отставки генерального директора Ива Гийемо.

Теперь известно, что Ubisoft Toronto — одна из затронутых студий. Студия участвовала в разработке нескольких игр Ubisoft и руководила созданием таких игр, как Watch Dogs: Legion и Far Cry 6. В настоящее время она является ведущей студией ремейка Tom Clancy's Splinter Cell, о котором впервые заговорили в 2021 году, но с тех пор она практически исчезла из поля зрения, за исключением периодических перестановок в команде разработчиков. Студия также отвечала за предыдущую игру серии, Splinter Cell: Blacklist.

MobileSyrup подтвердил, что ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке в Ubisoft Toronto после этих сокращений, хотя разработчикам там также сказали, что они будут «ключевым участником нескольких проектов совместной разработки и сервисных команд» в будущем.