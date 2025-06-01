Ubisoft намекает на скорый показ ремейка Splinter Cell? Издатель выложил пост с Сэмом Фишером

Разработчики из Ubisoft решили напомнить о себе: компания опубликовала изображение с Сэмом Фишером - главным героем Tom Clancy's Splinter Cell. Ubisoft сопроводила пост хештегом #SplinterCell.
Игроки предполагают, что это может быть намёком на скорую демонстрацию долгожданного ремейка Splinter Cell, который, возможно, представят во время мероприятия Summer Game Fest 2025.
На изображение отреагировал известный инсайдер Том Хендерсон, сообщив о том, что он уже видел ремейк и игра выглядит великолепно:
Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.
Жду выхода игры моей любимой серии сильнее чем свой первый секс!!!
👍точно, первый секс уже не ждём :) Ждём Сёму лютого, надеюсь не скатится в другой жанр и не понадабавляют дочерей крутых или чёрных крутых наёмниц...
С рукой🤣🤣🤣
Рисунок стрёмный.
Ждём пождём, может и дождёмся.
Моя любимая серия игр с харизматичным суровым дяденькой
Еще Принца Персии недоделали уже взялись за Сэма Фишера, ээээх