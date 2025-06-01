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Tom Clancy's Splinter Cell 12.11.2002
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.9 936 оценок

Ubisoft намекает на скорый показ ремейка Splinter Cell? Издатель выложил пост с Сэмом Фишером

AceTheKing AceTheKing

Разработчики из Ubisoft решили напомнить о себе: компания опубликовала изображение с Сэмом Фишером - главным героем Tom Clancy's Splinter Cell. Ubisoft сопроводила пост хештегом #SplinterCell.

Игроки предполагают, что это может быть намёком на скорую демонстрацию долгожданного ремейка Splinter Cell, который, возможно, представят во время мероприятия Summer Game Fest 2025.

На изображение отреагировал известный инсайдер Том Хендерсон, сообщив о том, что он уже видел ремейк и игра выглядит великолепно:

Авторитетный инсайдер утверждает, что ремейк Splinter Cell выглядит "превосходно" и "скоро" покажут

Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mark500

Жду выхода игры моей любимой серии сильнее чем свой первый секс!!!

2
ka27

👍точно, первый секс уже не ждём :) Ждём Сёму лютого, надеюсь не скатится в другой жанр и не понадабавляют дочерей крутых или чёрных крутых наёмниц...

Global Conspiration

С рукой🤣🤣🤣

hpi

Рисунок стрёмный.

1
sa1958

Ждём пождём, может и дождёмся.

Madiark

Моя любимая серия игр с харизматичным суровым дяденькой

selfreaver

Еще Принца Персии недоделали уже взялись за Сэма Фишера, ээээх