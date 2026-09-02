В сеть слили ранние скриншоты ремейка Splinter Cell с демонстрацией локаций в Грузии и пасхалок

Несмотря на многообещающие слухи про особенности и детали ремейка Splinter Cell, игра прошла мимо всех летних презентаций. Да и в целом, к большому сожалению поклонников культовой, Ubisoft будто игнорирует свою стелс франшизу. Однако новая утечка дает надежду на будущее проекта... По крайней мере, уже сейчас можно одним глазком оценить визуальные наработки Splinter Cell Remake.

Журналисты издания MP1st обнаружили в открытом портфолио одного из художников, работавших в студии Ubisoft Toronto, подборку концепт-артов и ранних 3D-ассетов, созданных приблизительно в 2024 году. Судя по всему, опубликованные материалы посвящены вступительному эпизоду игры — миссии в столице Грузии, куда Сэм Фишер отправляется на поиски двух пропавших оперативников ЦРУ.

Среди утекших изображений можно рассмотреть детализированные городские дворики Тбилиси, залитые солнцем переулки с граффити, а также аутентичные вывески заведений с традиционной кухней:

На стенах расклеены листовки с предвыборной кампанией главного антагониста игры — будущего президента-диктатора Комбайна Николадзе. В окружении также можно заметить газетные вырезки с записками и шуточными пасхалками от разработчиков. Что интересно, на плакатах указан 2004 год — именно в этот период разворачивались события оригинальной Splinter Cell, а значит разработчики не стали менять события для ремейка.

Хотя студия Ubisoft Toronto недавно прошла через внутренние реструктуризации, представители издательства заверили, что производство ремейка не пострадало. Кроме того, к руководству разработкой вернулся геймдиректор Дэвид Гривел.

По предварительным оценкам инсайдеров, обновленная версия Tom Clancy's Splinter Cell может выйти в конце 2027 года.