Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist обзавелась достижениями в Steam

В новом обновлении Ubisoft добавила достижения для Steam версии игры Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.В этом году игре исполняется 12 лет и компания периодически выпускает обновления для своих старых игр, добавляя в них поддержку ачивок.
Ранее достижения присутствовали на консолях PlayStation 3, Xbox 360 и в Ubisoft Connect.
Всего в игре было 47 достижений, но в Steam версию попали только 28 достижений для одиночной компании, так как издательство прекратило поддержку онлайн режима и кооператива в сентябре 2022 года.
Хорошая попытка юбисофт, может тогда заодно и сетевые функции вернете
а что не перести у кого в юплеи есть встим // Андрей Павлов
Вот! Теперь можно покупать.
Спохватились сразу достижения добавлять в игры, как акции в цене просели, того глядишь и ублюдский юплей уберут // Джек Лондон
// Vengel Bryde
// Vengel Bryde
// Джек Лондон
Топ игра, в своё время.
По интернету была в кайф проходить с другом // Владислав Тишков
Странно что conviction убрали из стима
А нафига достижения нужны? Вот делать юбикам нечего.
раз 5 проходил игру и каждый раз кайфовал