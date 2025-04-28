Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist обзавелась достижениями в Steam

В новом обновлении Ubisoft добавила достижения для Steam версии игры Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.В этом году игре исполняется 12 лет и компания периодически выпускает обновления для своих старых игр, добавляя в них поддержку ачивок.

Ранее достижения присутствовали на консолях PlayStation 3, Xbox 360 и в Ubisoft Connect.

Всего в игре было 47 достижений, но в Steam версию попали только 28 достижений для одиночной компании, так как издательство прекратило поддержку онлайн режима и кооператива в сентябре 2022 года.