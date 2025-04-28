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Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist 19.08.2013
Экшен, Стелс, От третьего лица, Кооператив
9 2 721 оценка

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist обзавелась достижениями в Steam

TW_Velvet TW_Velvet

В новом обновлении Ubisoft добавила достижения для Steam версии игры Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist.В этом году игре исполняется 12 лет и компания периодически выпускает обновления для своих старых игр, добавляя в них поддержку ачивок.

Ранее достижения присутствовали на консолях PlayStation 3, Xbox 360 и в Ubisoft Connect.

Всего в игре было 47 достижений, но в Steam версию попали только 28 достижений для одиночной компании, так как издательство прекратило поддержку онлайн режима и кооператива в сентябре 2022 года.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
firefox0047

Хорошая попытка юбисофт, может тогда заодно и сетевые функции вернете

4
Пользователь ВКонтакте

а что не перести у кого в юплеи есть встим // Андрей Павлов

RoboB

Вот! Теперь можно покупать.

Пользователь ВКонтакте

Спохватились сразу достижения добавлять в игры, как акции в цене просели, того глядишь и ублюдский юплей уберут // Джек Лондон

Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

1
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Джек Лондон

Пользователь ВКонтакте

Топ игра, в своё время.
По интернету была в кайф проходить с другом // Владислав Тишков

User_200

Странно что conviction убрали из стима

Janekste

А нафига достижения нужны? Вот делать юбикам нечего.

Little Imp

раз 5 проходил игру и каждый раз кайфовал