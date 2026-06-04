Бывший ветеран Ubisoft не планирует возвращаться к Splinter Cell даже ради ремейка

Клинт Хокинг, один из ключевых авторов серии Splinter Cell, заявил, что не собирается возвращаться к франшизе. По словам ветерана Ubisoft, он считает, что уже реализовал всё, что хотел, выпустив в 2005 году Splinter Cell: Chaos Theory.

В беседе с FRVR разработчик отметил, что Chaos Theory остаётся лучшей частью серии, которую он мог создать лично. При этом своей лучшей игрой в карьере Хокинг по-прежнему считает Far Cry 2, однако именно третья Splinter Cell стала для него вершиной работы над стелс-франшизой.

За почти 15 лет в Ubisoft Хокинг успел поработать над несколькими крупными проектами, включая Splinter Cell, Far Cry 2 и Assassin’s Creed Hexe. В феврале 2026 года он покинул компанию и основал новую студию Build Machine Games.

Разработчик подчеркнул, что не участвует в создании ремейка Splinter Cell, который Ubisoft продолжает разрабатывать, несмотря на недавние сокращения. По его словам, серия может спокойно существовать и развиваться без него.

Хокинг также признался, что во время производства Chaos Theory полностью отдавался проекту, нередко проводя на работе по 12–16 часов в день. Он считает, что вложил в игру всё, что мог, поэтому не видит смысла возвращаться к франшизе спустя два десятилетия.

«Для меня Splinter Cell — это Chaos Theory. Это лучший Splinter Cell, который я мог сделать, и последний Splinter Cell, который я когда-либо хотел бы делать», — заявил разработчик.