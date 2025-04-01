Культовая стелс-игра Splinter Cell: Chaos Theory отмечает 20-летний юбилей, а игроки пытаются узнать про судьбу серии

В марте 2005 года вышла Splinter Cell: Chaos Theory, ставшая одной из самых успешных и любимых частей франшизы. Спустя 20 лет Ubisoft поздравила поклонников с юбилеем игры, но вместо радостных комментариев разработчики столкнулись с волной вопросов о будущем серии.
Последняя полноценная игра в серии, Splinter Cell: Blacklist, вышла в 2013 году и получила неоднозначные отзывы. С тех пор Ubisoft лишь изредка вспоминала о Splinter Cell, добавляя Сэма Фишера в различные кроссоверы. Несколько лет назад был анонсирован ремейк первой части, однако с того момента студия почти ничего о нем не рассказывала.
Под юбилейным постом Ubisoft в соцсетях поклонники начали активно требовать хоть какую-то информацию о будущем серии. Кто-то просит ремастер старых частей, другие надеются хотя бы на свежие кадры ремейка, а самые терпеливые фанаты ждут полноценного возвращения Splinter Cell.
Когда уже выйдет новый Splinter Cell?
Ubisoft просто использует серию для ностальгии, вместо того чтобы дать нам новую игру.
Ремастер или хотя бы возможность сыграть в оригинал на современных консолях — неужели это так сложно?
Одна из самых сильных франшиз Ubisoft, но она заброшена уже много лет...
На данный момент разработчики не ответили ни на один из этих вопросов, но преданные поклонники не теряют надежды. Возможно, Ubisoft все же прислушается к сообществу и в ближайшее время поделится новыми деталями о судьбе серии.
Единственная франшиза от юбиков, которая умерла не зашкваренной🫡 // Чёрный Пласч
Золотые слова.По факту.Задумался,может ей оставаться мертвой ?!
Blacklist тоже одна из лучших частей серий. // Иван Гашков
Хорошая. На несколько голов лучше DA и Conviction
Только вот навязчивый кооп все плюсы нивелирует к сожалению.
Нужно уточнить, что DA(PC) делали вообще левые подсосы и поэтому игра получилось мусором, а (PS2) версию делали люди отвечающие за старые части и Х.Т. вот нахрена было так делать, уже другой вопрос. Но (без хаха) PS2 версия на несколько голов лучше РС версии, а Blacklisty до неё как до горы -_- . Та и вообще начиная с Коня, они сменили направление и игра стала уже совсем другой...
А что там навязчивого? Прошел кампанию и забыл. Если понравилось - играешь кооп или даже пвп)
Я с другом в пвп норм задрояились, было 7 и 17 место по очкам в мире)
Полноценная,самостоятельная игра и без коопа,не заметил навязчивости. Кооп миссии вроде даже можно пройти в одиночку,они вообще идут просто как приятный бонус.
Ностальгия...
Самая отпадная часть серии
Меня больше веселило когда охранники Принца Персия обсуждали)
Первого, классического? Не вспомнишь, что они там конкретно говорили, ужасно интересно)
- Что? во время войны в заливе ты не работала на правительство
- Нет, я тогда пошла в 10й класс
-Ааа, ну да, ужас...
К сожадению убейсофт на@рать на эту франшизу, надо доить соевых на атсасины 👎
8 игр, мало что ли?)
Он имеет виду что новых частей не выпускают в отличие от проходных игр Ассасина и Far Cry
Все серии заканчиваются рано или поздно. Тем более у последних частей проблемы, вот и забили. Перестанут асасины бабки приносить так же избавятся
Интересно когда это будет
Нормальная компания, имея столько франшиз, поддерживать должна свои игры. Можно было выпустить хотя бы сборник всех Сплинтеров на современных консолях с минорными улучшениями типо разрешения. Больше ничего и не надо. Выпустите за 10 баксов сборник Сплинтера, Гоуст Рекона, Принцев всех. Ну прикольные же игры были. Это же игровая история и наследие компании. Ну че бы нет то?
Помню ждал ее сильно после демки в игромании, а она у меня не пошла, пека не потянул(
Я как раз с 2005 по 2010 полностью выпал из игровой жизни, по-скольку комп абсолютно ничего не тянул. Собственно в десятом вернулся, купив вменяемый пк на тот момент.
Старые игры проверены временем лучше, особенно шашки
Как же я хочу новый splinter cell :(( я серьёзно. Это просто крик души чуть ли не. У них полно старых частей, которые можно ремейкнуть. Юбисофт не ценит эту франшизу к сожалению. Блэклист в свое время порадовал, особенно там был хороший режим шпионы против наёмников.
Юбилей культовой игры возобновляет обсуждения о возможном продолжении.
Надо собрать коллекцию, прекрасная серия игр) // Павел Прайд
Жаль только что Pandora Tomorrow была только на дисках. // Василий Колтун
юбки забыли про принца, Реймана, Фишера и Бэйонд Гуд энд Эвил
По сей день поигрываю иногда - ностальгия!