Культовая стелс-игра Splinter Cell: Chaos Theory отмечает 20-летний юбилей, а игроки пытаются узнать про судьбу серии

В марте 2005 года вышла Splinter Cell: Chaos Theory, ставшая одной из самых успешных и любимых частей франшизы. Спустя 20 лет Ubisoft поздравила поклонников с юбилеем игры, но вместо радостных комментариев разработчики столкнулись с волной вопросов о будущем серии.

Последняя полноценная игра в серии, Splinter Cell: Blacklist, вышла в 2013 году и получила неоднозначные отзывы. С тех пор Ubisoft лишь изредка вспоминала о Splinter Cell, добавляя Сэма Фишера в различные кроссоверы. Несколько лет назад был анонсирован ремейк первой части, однако с того момента студия почти ничего о нем не рассказывала.

Под юбилейным постом Ubisoft в соцсетях поклонники начали активно требовать хоть какую-то информацию о будущем серии. Кто-то просит ремастер старых частей, другие надеются хотя бы на свежие кадры ремейка, а самые терпеливые фанаты ждут полноценного возвращения Splinter Cell.

Когда уже выйдет новый Splinter Cell?

Ubisoft просто использует серию для ностальгии, вместо того чтобы дать нам новую игру.

Ремастер или хотя бы возможность сыграть в оригинал на современных консолях — неужели это так сложно?

Одна из самых сильных франшиз Ubisoft, но она заброшена уже много лет...

На данный момент разработчики не ответили ни на один из этих вопросов, но преданные поклонники не теряют надежды. Возможно, Ubisoft все же прислушается к сообществу и в ближайшее время поделится новыми деталями о судьбе серии.