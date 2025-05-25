"Мы потерпели неудачу как дизайнеры": Как неудачи при создании первой Splinter Cell привели к триумфу Chaos Theory

Разработка оригинальной Tom Clancy's Splinter Cell была далеко не простой — об этом откровенно рассказал креативный директор Chaos Theory Клинт Хокинг в интервью журналу Edge. По его словам, именно трудности, с которыми столкнулась команда Ubisoft на раннем этапе, заложили основу будущего успеха серии.
«Разработка первой игры была очень, очень сложной», — признаётся Хокинг. Он отмечает, что основной проблемой стало отсутствие понимания того, как игроки будут взаимодействовать с игрой. Дизайнеры и разработчики попросту не сумели предусмотреть реальные сценарии геймплея. В результате стелс-механики часто наказывали игрока без шансов на исправление ошибок — единственным выходом становился провал миссии.
Эти уроки стали катализатором перемен. Многие разработчики оригинала перешли на Chaos Theory, уже понимая, как можно и нужно делать лучше. «Мы знали, что не дали игроку свободы, и это надо было исправить», — объясняет Хокинг. Он признаёт, что команда в какой-то момент почувствовала себя неудачниками — но это стало мощной мотивацией.
В Chaos Theory Ubisoft решила устранить ошибки и неудачные элементы оригинала, не ломая основную формулу. По словам Хокинга, «геймплейная база осталась прежней, но теперь нам было ясно, что именно требует доработки». Речь шла не о революции, а о выверенном и максимально отполированном исполнении всех обещаний первой части.
Особое внимание было уделено связности между сюжетом и дизайном уровней — разработчики стремились создать целостный, логичный игровой опыт, где каждая миссия была бы встроена в общий ритм повествования. Этот подход окупился: Splinter Cell: Chaos Theory собрала 94 балла на Metacritic для Xbox и считается одной из лучших игр в жанре стелс-экшена.
«На тот момент и сейчас мне кажется, что это была лучшая из возможных реализаций того, чего мы хотели достичь», — подытожил Хокинг. Иногда неудача — это просто шаг к настоящему мастерству.
Теория хаоса лучшая стелс игра
Да раньше Юбики умели делать игры с качественным левел дизаном, не точно сегодняшний го*но конвейер.
Все ещё жду продолжение этой серии. Но знаю, что такое сейчас убейсофт, я лучше подожду пока нормальные ребята придут( лет 10)
тут еще и лучший кооп, который до сих пор никто не переплюнул
Надеюсь что они работают над каким нибудь ремейком Splinter Cell. Слухов было довольно много.
Сколько бы упоминаний не было Splinter Cell, всё равно продолжение не выйдет, можете не стараться. Это уже давным давно забытая франшиза, которой место в гробнице, рядом с Тутанхоманоном.
Скорее всего продолжение возможно, не зря юбики в последнее время часто начали вспоминать сплинтер селл вопрос в том не изгадят ли продолжение повесткой если он выйдет
Новую часть не нужно делать. Сэм, как и Геральт из Ведьмака путь отправляются на покой. Они это заслужили🙏👍 Путь лучше сделают полномасштабный ремейк первой и второй части Splinter Cell с rtx лучиками и с другими современными, графонистыми технологиями 🤗 // Nvidia Power