Создатель Splinter Cell Chaos Theory считает, что современное реалистичное освещение вредит стелс-играм

Клинт Хокинг, руководивший разработкой известного стелс-экшена Splinter Cell Chaos Theory в 2005 году, поделился мнением о влиянии современных графических технологий на жанр скрытного прохождения. В разговоре с представителями ресурса FRVR разработчик отметил, что реалистичные графические движки усложняют игровой процесс для пользователей.
По словам Хокинга, в старых играх использовалось статическое запеченное освещение с четкими границами теней. Это позволяло игрокам легко определять безопасные зоны. В современных проектах с мягкими тенями, глобальным освещением и трассировкой лучей картинка выглядит реалистично, но из-за этого становится гораздо сложнее понять, где именно заканчивается свет и начинается спасительная темнота.
Становится очень трудно понять, что является светом, а что тенью, где темнота и безопасность, а где опасность, сообщил Хокинг.
Разработчик подчеркнул, что реалистичность графики делает игровое пространство менее читаемым. Игрокам тяжело определить, насколько они скрыты от глаз противников в полутенях. Из-за этих сложностей большинство современных создателей игр предпочитают основывать скрытность на линии видимости врагов, а не на уровне освещенности локаций.
Хокинг добавил, что создание полноценного стелса с упором на свет при использовании современных графических технологий потребует от авторов глубокого анализа и поиска совершенно новых подходов. На текущий момент полноценные стелс-игры выходят редко. Например, проект Thief VR появился спустя более 10 лет после предыдущей части франшизы, продемонстрировав, что индустрия еще только ищет новые форматы для этого жанра.
Ну, сказали бы, что они больше не смогут делать это как раньше, потому что у них теперь руки из жопы растут, а не потому, что это освещение чему-то там вредит!
Самое тупое оправдание нежеланию делать игры...
Плаки-плаки. Бедные разрабы! Вот гадство! Спрос рынка требует нормальной современной физики, а ее ж так сложно делать. Все проклятые геймеры виноваты. Нет чтобы гоBнАААААА-проектами чавкать и говорить спасибо за халтуру. Идиотизм какой-то выдал чел. А в симуляторах типа форзы из-за развития индустрии нужно физику воды на гоночном треке учитывать - вот дряньство, че игроки не могут довольствоваться и сегодня тем, что было двадцать лет назад.