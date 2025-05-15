Ранние раскадровки отмененной Splinter Cell: Conviction показывают оригинальное видение сурового беглеца Сэма Фишера

Вглядываясь во времена, когда Ubisoft была полна решимости переосмыслить формулу для серии Splinter Cell, на Reddit появились раскадровки, отсылающие к изначальному замыслу игры.
Впервые представленная в 2007 году, Splinter Cell: Conviction значительно отличалась от всего, что было в серии ранее - грубая, неопрятная версия Сэма Фишера, более сильный акцент на рукопашном бою и упор на тему «скрытого на виду», а не на высокотехнологичного стелс-оперативника, к которому все привыкли.
В сети доступно около тридцати минут отснятого материала, и игра больше напоминает суровую Watch Dogs, чем релиз 2010 года в стиле Джона Уика. Ранний игровой процесс, который склонялся к рукопашному бою, взаимодействию с окружающей средой и смешиванию с толпой, также отражал тему стиля «беглеца».
Однако эти ранние версии подверглись критике за слишком большое отклонение от основных элементов франшизы, и версия Splinter Cell «Бродяга Фишер» была отменена.
Переходя в 2025 год, и из отмененной итерации игры появились концепции раскадровки. На изображениях показаны фрагменты беглого Фишера, а также эпизод, показывающий встречу Сэма и исполняющим обязанности директора по операциям Третьего эшелона, оригинального антагониста игры Лоуренса Уильямса.
Как и в оригинальной сборке игры, тон слитых артов в значительной степени склоняется к аспекту «бегства». Сэм Фишер по-прежнему представляет угрозу, которую показали в Splinter Cell: Conviction (2010), но он беглец — версия Сэма, сосредоточенная на выживании, а не на уничтожении.
В конце концов, Splinter Cell: Conviction (2010) был выпущен с положительными отзывами и имеет 85 баллов на Metascore по сей день. Тем не менее, по-прежнему интересно представить, как могла бы выглядеть игра, если бы Ubisoft приняла это смелое первоначальное видение.
Эти раскадровки ещё в журнале Игромания были давно как и скрины заросшего Сэма
Splinter Cell: Conviction была грамотным переосмыслением серии про Сеню Рыбака . И хотя первые части на всегда останутся в душе с положительными воспоминаниями, Conviction был наверное лучшем в плане сюжета и подачи происходящего. Борн, Враг государства и т.д. в одном флаконе. До сих пор помню в начале игры как он говорил своей дочери почему не стоит бояться темноты ... своей дочке как то продублировал XD
Они кажется решили концепцию игры поменять после того, как она стала слишком сильно напоминать первый Assassin's Creed, который в то время тоже разрабатывался.
Замах и амбиции были большие, но юбики, как обычно, обосрались и быстро сдулись.
Да они самого своего существование были обделаны
Трилогия принца, серия игр про Сэма, трилогия ассасина, 4 первых игр фар края,кинг конг юби раньше делали годные игры
Всё это люты кал, лично для меня
Эх жаль, я её ждал и жду :)
Лично мне итоговая Conviction стилистически нравится больше, чем ранний прототип.
Жаль что концепцию сменили. Итоговый вариант уже клоунада какая-то. Фишер скачет как угорелый. Притом ещё в первой части он уже был седой скуф, которому давалось выполнять движения.
история как с третьим принцем, переработали в более урезанную версию
Новостей в индустрии настолько нет, что уже даже инфу 15-ти летней давности начинают раскапывать и публиковать.
На пиратском диске были как раз именно эти изображения. Я еще не понимал, почему собственно в игре такого нет)