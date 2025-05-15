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Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction 12.04.2010
Экшен, Стелс, От третьего лица, Кооператив
8.9 2 561 оценка

Ранние раскадровки отмененной Splinter Cell: Conviction показывают оригинальное видение сурового беглеца Сэма Фишера

KoRnEr KoRnEr

Вглядываясь во времена, когда Ubisoft была полна решимости переосмыслить формулу для серии Splinter Cell, на Reddit появились раскадровки, отсылающие к изначальному замыслу игры.

Впервые представленная в 2007 году, Splinter Cell: Conviction значительно отличалась от всего, что было в серии ранее - грубая, неопрятная версия Сэма Фишера, более сильный акцент на рукопашном бою и упор на тему «скрытого на виду», а не на высокотехнологичного стелс-оперативника, к которому все привыкли.

В сети доступно около тридцати минут отснятого материала, и игра больше напоминает суровую Watch Dogs, чем релиз 2010 года в стиле Джона Уика. Ранний игровой процесс, который склонялся к рукопашному бою, взаимодействию с окружающей средой и смешиванию с толпой, также отражал тему стиля «беглеца».

Однако эти ранние версии подверглись критике за слишком большое отклонение от основных элементов франшизы, и версия Splinter Cell «Бродяга Фишер» была отменена.

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Переходя в 2025 год, и из отмененной итерации игры появились концепции раскадровки. На изображениях показаны фрагменты беглого Фишера, а также эпизод, показывающий встречу Сэма и исполняющим обязанности директора по операциям Третьего эшелона, оригинального антагониста игры Лоуренса Уильямса.

Как и в оригинальной сборке игры, тон слитых артов в значительной степени склоняется к аспекту «бегства». Сэм Фишер по-прежнему представляет угрозу, которую показали в Splinter Cell: Conviction (2010), но он беглец — версия Сэма, сосредоточенная на выживании, а не на уничтожении.

В конце концов, Splinter Cell: Conviction (2010) был выпущен с положительными отзывами и имеет 85 баллов на Metascore по сей день. Тем не менее, по-прежнему интересно представить, как могла бы выглядеть игра, если бы Ubisoft приняла это смелое первоначальное видение.

8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
dwemer101

Эти раскадровки ещё в журнале Игромания были давно как и скрины заросшего Сэма

6
JackBV

Splinter Cell: Conviction была грамотным переосмыслением серии про Сеню Рыбака . И хотя первые части на всегда останутся в душе с положительными воспоминаниями, Conviction был наверное лучшем в плане сюжета и подачи происходящего. Борн, Враг государства и т.д. в одном флаконе. До сих пор помню в начале игры как он говорил своей дочери почему не стоит бояться темноты ... своей дочке как то продублировал XD

3
AlexFoRestor

Они кажется решили концепцию игры поменять после того, как она стала слишком сильно напоминать первый Assassin's Creed, который в то время тоже разрабатывался.

2
Вазген строитель

Замах и амбиции были большие, но юбики, как обычно, обосрались и быстро сдулись.

2
Light of Tfuth

Да они самого своего существование были обделаны

2
Madiark Light of Tfuth

Трилогия принца, серия игр про Сэма, трилогия ассасина, 4 первых игр фар края,кинг конг юби раньше делали годные игры

Light of Tfuth Madiark

Всё это люты кал, лично для меня

1
ka27

Эх жаль, я её ждал и жду :)

bysaturn

Лично мне итоговая Conviction стилистически нравится больше, чем ранний прототип.

Рикочико

Жаль что концепцию сменили. Итоговый вариант уже клоунада какая-то. Фишер скачет как угорелый. Притом ещё в первой части он уже был седой скуф, которому давалось выполнять движения.

ConciseYu

история как с третьим принцем, переработали в более урезанную версию

Stinger_Max

Новостей в индустрии настолько нет, что уже даже инфу 15-ти летней давности начинают раскапывать и публиковать.

NiftyLysanor

На пиратском диске были как раз именно эти изображения. Я еще не понимал, почему собственно в игре такого нет)