Ранние раскадровки отмененной Splinter Cell: Conviction показывают оригинальное видение сурового беглеца Сэма Фишера

Вглядываясь во времена, когда Ubisoft была полна решимости переосмыслить формулу для серии Splinter Cell, на Reddit появились раскадровки, отсылающие к изначальному замыслу игры.

Впервые представленная в 2007 году, Splinter Cell: Conviction значительно отличалась от всего, что было в серии ранее - грубая, неопрятная версия Сэма Фишера, более сильный акцент на рукопашном бою и упор на тему «скрытого на виду», а не на высокотехнологичного стелс-оперативника, к которому все привыкли.

В сети доступно около тридцати минут отснятого материала, и игра больше напоминает суровую Watch Dogs, чем релиз 2010 года в стиле Джона Уика. Ранний игровой процесс, который склонялся к рукопашному бою, взаимодействию с окружающей средой и смешиванию с толпой, также отражал тему стиля «беглеца».

Однако эти ранние версии подверглись критике за слишком большое отклонение от основных элементов франшизы, и версия Splinter Cell «Бродяга Фишер» была отменена.

Переходя в 2025 год, и из отмененной итерации игры появились концепции раскадровки. На изображениях показаны фрагменты беглого Фишера, а также эпизод, показывающий встречу Сэма и исполняющим обязанности директора по операциям Третьего эшелона, оригинального антагониста игры Лоуренса Уильямса.

Как и в оригинальной сборке игры, тон слитых артов в значительной степени склоняется к аспекту «бегства». Сэм Фишер по-прежнему представляет угрозу, которую показали в Splinter Cell: Conviction (2010), но он беглец — версия Сэма, сосредоточенная на выживании, а не на уничтожении.

В конце концов, Splinter Cell: Conviction (2010) был выпущен с положительными отзывами и имеет 85 баллов на Metascore по сей день. Тем не менее, по-прежнему интересно представить, как могла бы выглядеть игра, если бы Ubisoft приняла это смелое первоначальное видение.