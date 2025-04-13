Ровно 15 лет назад Ubisoft решила поэкспериментировать с серией Splinter Cell, выпустив Conviction

Это все еще одна из самых неоднозначных игр серии для фанатов, которая немного изменила привычную формулу шпионского стелса из старых игр.

В частности, многие механики очень сильно упростили в угоду зрелищному экшену и упору на сюжетную составляющую. Кроме того, игру ругали за короткую кампанию. Тем не менее критикам такой подход к переизобретению старой франшизы пришелся по душе, и на Metacritic общая оценка игры составляет 85 баллов из 100.

Также не стоит забывать, что у Conviction был неплохой кооперативный режим со своим сюжетом, однако сейчас из-за закрытия серверов сыграть в него будет проблематично. К счастью, многие проблемы проекта были исправлены в следующей итерации — Blacklist 2013 года, но было уже поздно, так как с выходом именно этой игры франшиза ушла в долгое молчание из-за низких продаж.

Однако в 2021 году Ubisoft все же решила дать серии шанс и анонсировала ремейк самой первой игры серии. Над ней работает Ubisoft Toronto, а главным движком выступит Snowdrop от Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars: Outlaws, The Division).

По инсайдам Тома Хендерсона, разработка продвигается хорошо, и релиз ожидается уже в следующем году.