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Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction 12.04.2010
Экшен, Стелс, От третьего лица, Кооператив
8.9 2 548 оценок

Ровно 15 лет назад Ubisoft решила поэкспериментировать с серией Splinter Cell, выпустив Conviction

Solstice Solstice

Это все еще одна из самых неоднозначных игр серии для фанатов, которая немного изменила привычную формулу шпионского стелса из старых игр.

В частности, многие механики очень сильно упростили в угоду зрелищному экшену и упору на сюжетную составляющую. Кроме того, игру ругали за короткую кампанию. Тем не менее критикам такой подход к переизобретению старой франшизы пришелся по душе, и на Metacritic общая оценка игры составляет 85 баллов из 100.

Также не стоит забывать, что у Conviction был неплохой кооперативный режим со своим сюжетом, однако сейчас из-за закрытия серверов сыграть в него будет проблематично. К счастью, многие проблемы проекта были исправлены в следующей итерации — Blacklist 2013 года, но было уже поздно, так как с выходом именно этой игры франшиза ушла в долгое молчание из-за низких продаж.

Однако в 2021 году Ubisoft все же решила дать серии шанс и анонсировала ремейк самой первой игры серии. Над ней работает Ubisoft Toronto, а главным движком выступит Snowdrop от Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars: Outlaws, The Division).

По инсайдам Тома Хендерсона, разработка продвигается хорошо, и релиз ожидается уже в следующем году.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Maksimys Flether

Мне лично сильно зашла в своё время эта часть как и вся серия Splinter Cell, в отличие от того же Хитмана, в первой глав герой что ли более живой был, когда хитман ощущался больше биороботом

11
Raf9111

так хитман чуть ли не из пробирки же, чему удивляться? У героев разная история становления личности

V1RuS.pr||0

хаос теори - была божественна ,даже спустя столько лет смотрится норм,геймплей просто супер,а регулировка ходьбы колесиком мышки - это просто гениально,и в добавок к утерянным технологиям древних - возможность разбивать источники света

где все эти люди которые выпускали раньше такие шедевры,где они?

7
SkyraX

а можно и не разбивать, а временно потушить, целясь пистолетом и давя пкм

1
Playr One

всмысле 15 лет назад?! это ведь вот только вчера было 🙆‍♂️

4
agula98

Да уж, время очень быстро летит

Yoshemitsu

Ага, только аффтор забыл упомянуть что по трейлерам это был полноценный гта клон в открытом мире, даже коробки с дисками были с геймплейными кадрами и старым брутальным Джоелом

4
SkyraX

это была первая версия игры, которая мне нравилась больше, но потом разрабы решили переделать всю игру в стиле Джейсона Борна

1
Janekste

Conviction фактически первая хорошая игра в серии! До неё в основном так себе второсортный продукт делали, а потом вдруг одумались, выдали годноту - Conviction. После был ещё более годный шикарный Blacklist и... вдруг всё заглохло. Новых игр больше нет. Ubisoft очень странная компания. Могли продолжать развивать франшизу и озолотиться, а они решили всё забросить. Это печально.

2
Raf9111

первая трилогия значительно лучше конвикшена. Двойной агент был такой себе уже, конвикшен переработали так что забыли что хотели сделать вообще. Хз где он хороший то, и чем превосходит первые три части

Авраам Линкольн
Ровно 15 лет назад Ubisoft решила поэкспериментировать с серией Splinter Cell, выпустив Conviction

Зря они это сделали! Лучшая часть серии - Хаос Теори! Первые две тоже крутые! Даже Дабл Агент неплох. А вот Конвикшн и далее уже не то.