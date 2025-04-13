Ровно 15 лет назад Ubisoft решила поэкспериментировать с серией Splinter Cell, выпустив Conviction

Это все еще одна из самых неоднозначных игр серии для фанатов, которая немного изменила привычную формулу шпионского стелса из старых игр.
В частности, многие механики очень сильно упростили в угоду зрелищному экшену и упору на сюжетную составляющую. Кроме того, игру ругали за короткую кампанию. Тем не менее критикам такой подход к переизобретению старой франшизы пришелся по душе, и на Metacritic общая оценка игры составляет 85 баллов из 100.
Также не стоит забывать, что у Conviction был неплохой кооперативный режим со своим сюжетом, однако сейчас из-за закрытия серверов сыграть в него будет проблематично. К счастью, многие проблемы проекта были исправлены в следующей итерации — Blacklist 2013 года, но было уже поздно, так как с выходом именно этой игры франшиза ушла в долгое молчание из-за низких продаж.
Однако в 2021 году Ubisoft все же решила дать серии шанс и анонсировала ремейк самой первой игры серии. Над ней работает Ubisoft Toronto, а главным движком выступит Snowdrop от Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars: Outlaws, The Division).
По инсайдам Тома Хендерсона, разработка продвигается хорошо, и релиз ожидается уже в следующем году.
Мне лично сильно зашла в своё время эта часть как и вся серия Splinter Cell, в отличие от того же Хитмана, в первой глав герой что ли более живой был, когда хитман ощущался больше биороботом
так хитман чуть ли не из пробирки же, чему удивляться? У героев разная история становления личности
хаос теори - была божественна ,даже спустя столько лет смотрится норм,геймплей просто супер,а регулировка ходьбы колесиком мышки - это просто гениально,и в добавок к утерянным технологиям древних - возможность разбивать источники света
где все эти люди которые выпускали раньше такие шедевры,где они?
а можно и не разбивать, а временно потушить, целясь пистолетом и давя пкм
всмысле 15 лет назад?! это ведь вот только вчера было 🙆♂️
Да уж, время очень быстро летит
Ага, только аффтор забыл упомянуть что по трейлерам это был полноценный гта клон в открытом мире, даже коробки с дисками были с геймплейными кадрами и старым брутальным Джоелом
это была первая версия игры, которая мне нравилась больше, но потом разрабы решили переделать всю игру в стиле Джейсона Борна
Conviction фактически первая хорошая игра в серии! До неё в основном так себе второсортный продукт делали, а потом вдруг одумались, выдали годноту - Conviction. После был ещё более годный шикарный Blacklist и... вдруг всё заглохло. Новых игр больше нет. Ubisoft очень странная компания. Могли продолжать развивать франшизу и озолотиться, а они решили всё забросить. Это печально.
первая трилогия значительно лучше конвикшена. Двойной агент был такой себе уже, конвикшен переработали так что забыли что хотели сделать вообще. Хз где он хороший то, и чем превосходит первые три части
Зря они это сделали! Лучшая часть серии - Хаос Теори! Первые две тоже крутые! Даже Дабл Агент неплох. А вот Конвикшн и далее уже не то.