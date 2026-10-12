Xbox-версия Splinter Cell: Double Agent получила неофициальный нативный ПК-порт

Для фанатов Splinter Cell состоялось историческое событие: энтузиасты выпустили неофициальный нативный ПК-порт Double Agent для оригинальной Xbox. Этот проект уникален, ведь в 2006 году Ubisoft под одним названием создала две разные игры. Официальный вариант для ПК от студии в Шанхае был разгромлен за баги, тогда как эксклюзив для консоли Microsoft от авторов эталонной Chaos Theory считался каноничным и гораздо более качественным продолжением серии.

Портированный вариант предлагает совершенно иной игровой опыт, включая уникальные уровни, другую планировку локаций и расширенный сюжет с новыми сценами. Игровой процесс здесь базируется на классическом стелсе, где скрытность напрямую зависит от тени и звука. Задания в штабе террористов JBA, лимиты времени и механика балансирования доверия между АНБ и преступниками также переработаны.

Технически проект выполнен на уровне качественного ремастера: он поддерживает разрешение 4K, безрамочный режим, настраиваемый FOV и разблокированную частоту кадров, а графика улучшена с помощью сглаживания MSAA/SMAA, Ambient Occlusion и HDR. Управление адаптировано под клавиатуру и мышь с «чистым» вводом (raw input) и возможностью переназначения клавиш, а также совместимо с современными геймпадами. Кроме того, разработчики восстановили мультиплеер, включая сетевой и локальный кооператив (вплоть до split-screen) и классический режим Versus с оптимизированным сетевым кодом для снижения задержки.

На фоне новостей о производственном аду официального ремейка от Ubisoft данный порт — лучший подарок для фанатов франшизы. Из соображений авторских прав проект распространяется без встроенных ассетов, поэтому для запуска понадобится собственный ISO-образ оригинальной игры.