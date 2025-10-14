Ubisoft выпустила в цифровых магазинах Splinter Cell: Pandora Tomorrow

После долгого отсутствия культовая стелс-игра Splinter Cell: Pandora Tomorrow вернулась в цифровую продажу.
Возвращение классики всегда радует. Особенно когда речь идёт о версии, которую годами можно было найти только на вторичном рынке. Сегодня не нужно искать диски — достаточно просто зайти в один из популярных магазинов ПК.
Игра Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, выпущенная в 2004 году, наконец-то дебютировала в цифровом формате. Игра доступна одновременно на трёх платформах: Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store. Важно отметить, что запуск сопровождается ограниченной распродажей. В Steam действует скидка 40% до 28 октября, а в Ubisoft Store — 75% до 30 октября.
Обычная цена обычно составляет 9,99 долларов, поэтому это предложение позволяет вам приобрести эту часть серии по особенно низкой цене. Если магазин вас не смущает, лучшие скидки доступны в экосистеме Ubisoft, но версия в Steam предлагает удобный доступ к функциям платформы.
всмысле вернулась в продажу? она в цифре никогда и не продавалась? купил на плати за 300р, качаю, в своё время проходил только первую часть, а эту уже китайцы делали, помню ролики на диске игромании как показывали миссию во время движения поезда
Продавалась, но потом из продажи убрали из-за проблем с шейдерами.
На диске Игромании этот ролик сделали под трек Limb Bizkit ) Помню тоже)
щас запустил прошёл полторы миссии, всё выглядит тип топ, проблем с шейдерами нет, лок на 60 фпс, английский язык, разрешение 1280*1024, английская озвучка топ, майкл айронсайд, послушал прохождение на русском на рутубе и вспомнил какая наша озвучка клоунская https://rutube.ru/video/eafa439113cf02cfc31d75c27e1601a1/
Судя по коментам в стиме так и не исправили болячки пк версий со сломанным дождем, доф и тенями когда как на первом боксе все эффекты работали корректно
Наше дело пк бояр ставить фиксы и моды :) вон в far cry primal так вообще he текстуры не в ту папку скачиваются :)
Ахахаха, Юбики по ходу взяли пример с ЕА и перевыпуска Симсов 1-2, ничего не починили, ачивок не добавили, графоний не подтянули, зато цена как за хорошее инди или ремастеры Найтдайв) Лучше эмуляторами ПС2/Геймкуб пользоваться или, если есть Иксбокс, по обратке оригиналы гонять, чем такую халтуру поддерживать
ключи на теорию хаоса и двойного агента сейчас по 98 рублей
Моя первая sс🥰
Пандора мне больше понравилась чем след часть. не помню чем, давно это было.
Это не имеет отношения к убисофт, но хотелось бы чтоб в стим выпустили все старые игры типа The Punisher, The Suffering 1-2 и так далее
было бы круто
Каратель это лицензия еë не выпустят второе есть в gog недавно сняли с продажи из прав так что нет.
слишком дорого для новоюбиков
В Стиме ещё и Conviction можно отдельно опять купить
наконец-то. теперь хочется посмотреть на рожи барыг, которые пытались продавать ключи пандоры за 80000 р.
Они её пропатчили?