Ubisoft выпустила в цифровых магазинах Splinter Cell: Pandora Tomorrow

После долгого отсутствия культовая стелс-игра Splinter Cell: Pandora Tomorrow вернулась в цифровую продажу.

Возвращение классики всегда радует. Особенно когда речь идёт о версии, которую годами можно было найти только на вторичном рынке. Сегодня не нужно искать диски — достаточно просто зайти в один из популярных магазинов ПК.

Игра Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, выпущенная в 2004 году, наконец-то дебютировала в цифровом формате. Игра доступна одновременно на трёх платформах: Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store. Важно отметить, что запуск сопровождается ограниченной распродажей. В Steam действует скидка 40% до 28 октября, а в Ubisoft Store — 75% до 30 октября.

Обычная цена обычно составляет 9,99 долларов, поэтому это предложение позволяет вам приобрести эту часть серии по особенно низкой цене. Если магазин вас не смущает, лучшие скидки доступны в экосистеме Ubisoft, но версия в Steam предлагает удобный доступ к функциям платформы.