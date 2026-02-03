Без анонсов и фанфар: Tom Clancy's The Division - Definitive Edition внезапно появилась в Xbox Store

Ubisoft неожиданно выпустила Tom Clancy’s The Division — Definitive Edition без привычной масштабной промокампании. Игра тихо появилась в магазине Microsoft и сразу стала доступна для покупки, без предварительных анонсов, трейлеров и обратного отсчёта. Не исключено, что это очередная «утечка» со стороны экосистемы Xbox, однако на данный момент издание уже можно приобрести официально.

Ещё несколько недель назад баннер игры заметили на одном из японских мероприятий, но тогда Ubisoft никак не прокомментировала ситуацию. Теперь же сомнений почти не осталось — релиз состоялся, пусть и в максимально сдержанном формате.

Судя по всему, издатель всё ещё может готовить полноценный трейлер и стандартную рекламную кампанию, но сюрприз оказался испорчен.

Tom Clancy’s The Division — Definitive Edition доступна в Xbox Store по цене 49.99$. Согласно описанию, это полное издание, включающее базовую игру, все дополнения и ранее выпущенные косметические наборы. Такой комплект подойдёт как ветеранам, желающим вернуться в заснеженный Нью-Йорк, так и новичкам, которые хотят познакомиться с The Division в её окончательном, наиболее полном виде.