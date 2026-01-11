ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's The Division 08.03.2016
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер
8.2 3 771 оценка

Готовится переиздание Tom Clancy's The Division? Замечена загадочная Definitive Edition

AceTheKing AceTheKing

На японском фестивале FPSDay была обнаружена реклама Tom Clancy’s The Division - Definitive Edition. На данный момент у проекта существуют только базовая версия и Gold Edition, которая включает весь дополнительный контент.

Есть вероятность, что Definitive Edition окажется переизданием для современных платформ. Оригинальная игра вышла в 2016 году на PC, PS4 и Xbox One. Новая версия может быть адаптирована под PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Ubisoft пока никак не прокомментировала Definitive Edition.

В этом году Tom Clancy’s The Division отметит свой десятилетний юбилей - игра вышла 8 марта 2016 года. Возможно, что анонс обновленной версии будет приурочен именно к этой дате.

Babadzaki-San

Кто-то реально играет в этот унылый мусор?)Что это вообще за игра и зачем она существует.

Jayne Cobb

Могли бы и обновить игру, добавить dlc какой-нибудь...

WerGC

вместо этой херни лучше показали как собака ворону на лету ловит или бы показали как сдуваются шины у машин и выходит воздух и все это 2016г и никто не повторил кроме второй части,так что учитесь клоуны как надо делать на века

ps никогда такого не видел в игре

ka27
Майкл Скотт WerGC

Охeреть, целый скрипт как собака ворону ловит, вот это нехтген 🤣

Destroited
Zick211

А если Е3 версию вернут, тогда надо?)

Destroited Zick211

Ну такую ясное дело надо тут без вопросов. Но ты же сам знаешь как оно будет.

Retro_Gamer

Продать игру во второй раз? Хм... Что-то это напоминает. )

На самом деле это хорошо. Игра продолжит получать поддержку.

WerGC

отличная новость для отличной игры

Демократ Маргинал

Очень жаль что тот графоний который показывали на E3 к сожалению всего лишь пустышка и никогда Ебасофт не сделает так как этого хотят фанаты.

Jayne Cobb

Мда это точно...(((

WerGC Jayne Cobb

даже сейчас это у многих не потянет,игра и без этого отличная

ps в первой части нужно сделать нормальную поддержку DX12 сейчас она кривая

KILLA06 WerGC

сейчас это выглядит ни о чем

Даздрасен Дыклоп

Первую часть перевыпускают? Они ебн-ые? Размазывать онлайн из трёх калек на две поделки?

Беккер5443

О́О́Оооооооооогггггггоооооооогггооооо 😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

kotasha

Оффлай режим входит в сделку или опять пустышка, где если сеть всё то и игра становиться кирпичом.

WerGC

она до сих пор работает и события проходят

kotasha WerGC

И ? Игру не отключали попробуй без сети зайти.

tarantoga kotasha

Зачем в сервисную игру заходить без сети?

Scorpion_GamePlay

Пф, тупо как обычно раньше называли GotYE, это это дефинити.

