Готовится переиздание Tom Clancy's The Division? Замечена загадочная Definitive Edition

На японском фестивале FPSDay была обнаружена реклама Tom Clancy’s The Division - Definitive Edition. На данный момент у проекта существуют только базовая версия и Gold Edition, которая включает весь дополнительный контент.
Есть вероятность, что Definitive Edition окажется переизданием для современных платформ. Оригинальная игра вышла в 2016 году на PC, PS4 и Xbox One. Новая версия может быть адаптирована под PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Ubisoft пока никак не прокомментировала Definitive Edition.
В этом году Tom Clancy’s The Division отметит свой десятилетний юбилей - игра вышла 8 марта 2016 года. Возможно, что анонс обновленной версии будет приурочен именно к этой дате.
Кто-то реально играет в этот унылый мусор?)Что это вообще за игра и зачем она существует.
Могли бы и обновить игру, добавить dlc какой-нибудь...
вместо этой херни лучше показали как собака ворону на лету ловит или бы показали как сдуваются шины у машин и выходит воздух и все это 2016г и никто не повторил кроме второй части,так что учитесь клоуны как надо делать на века
ps никогда такого не видел в игре
Охeреть, целый скрипт как собака ворону ловит, вот это нехтген 🤣
А если Е3 версию вернут, тогда надо?)
Ну такую ясное дело надо тут без вопросов. Но ты же сам знаешь как оно будет.
Продать игру во второй раз? Хм... Что-то это напоминает. )
На самом деле это хорошо. Игра продолжит получать поддержку.
отличная новость для отличной игры
Очень жаль что тот графоний который показывали на E3 к сожалению всего лишь пустышка и никогда Ебасофт не сделает так как этого хотят фанаты.
Мда это точно...(((
даже сейчас это у многих не потянет,игра и без этого отличная
ps в первой части нужно сделать нормальную поддержку DX12 сейчас она кривая
сейчас это выглядит ни о чем
Первую часть перевыпускают? Они ебн-ые? Размазывать онлайн из трёх калек на две поделки?
О́О́Оооооооооогггггггоооооооогггооооо 😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
Оффлай режим входит в сделку или опять пустышка, где если сеть всё то и игра становиться кирпичом.
она до сих пор работает и события проходят
И ? Игру не отключали попробуй без сети зайти.
Зачем в сервисную игру заходить без сети?
Пф, тупо как обычно раньше называли GotYE, это это дефинити.