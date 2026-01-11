Готовится переиздание Tom Clancy's The Division? Замечена загадочная Definitive Edition

На японском фестивале FPSDay была обнаружена реклама Tom Clancy’s The Division - Definitive Edition. На данный момент у проекта существуют только базовая версия и Gold Edition, которая включает весь дополнительный контент.

Есть вероятность, что Definitive Edition окажется переизданием для современных платформ. Оригинальная игра вышла в 2016 году на PC, PS4 и Xbox One. Новая версия может быть адаптирована под PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Ubisoft пока никак не прокомментировала Definitive Edition.

В этом году Tom Clancy’s The Division отметит свой десятилетний юбилей - игра вышла 8 марта 2016 года. Возможно, что анонс обновленной версии будет приурочен именно к этой дате.