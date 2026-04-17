Изначально The Division проектировалась как MMO-аналог WoW, но позже стала лутер-шутером

Студия Massive Entertainment раскрыла подробности ранних этапов разработки The Division. Первоначально проект задумывался как традиционная MMO, ориентированная на механики в стиле World of Warcraft, с боевой системой, кардинально отличающейся от итоговой версии.
В процессе производства разработчики приняли стратегическое решение об отказе от фэнтезийных стандартов. Фокус сместился на реалистичный сеттинг и гибридный жанр лутер-шутер. Именно эта смена вектора сформировала уникальную идентичность игры, представленной широкой публике в 2016 году.
Глядя на заснеженные улицы Нью-Йорка сегодня, трудно представить в них черты Азерота. Риск, на который пошла студия Massive, оправдал себя: отказ от проверенных годами шаблонов MMO позволил им создать один из самых узнаваемых проектов в жанре.
Это решение подтвердило, что глубокая переработка фундаментальных основ на этапе разработки может стать определяющим фактором долгосрочного успеха.
Она сразу с анонса была лутшутером. Опять груз хрень придумал
Для меня д1 лучший лутершутер.
Увидев картинку сперва подумал что какая то новость про The Day Before, а там The Division 😁
Ну, смотря на сколько человек была-бы сессия. А так - вполне-себе представляемая идея. Считай та-же ТЗ, только по всей карте, и с отключенным уроном по игрокам. Ну и задания были-бы инстами.
В общем никаких критичных изменений... Ну, почему-то кажется, что вполне-себе могла задумываться как аналог вовы.
Но идеи это идеи. И они умерли так и не дожив анонса.