Изначально The Division проектировалась как MMO-аналог WoW, но позже стала лутер-шутером

Студия Massive Entertainment раскрыла подробности ранних этапов разработки The Division. Первоначально проект задумывался как традиционная MMO, ориентированная на механики в стиле World of Warcraft, с боевой системой, кардинально отличающейся от итоговой версии.

В процессе производства разработчики приняли стратегическое решение об отказе от фэнтезийных стандартов. Фокус сместился на реалистичный сеттинг и гибридный жанр лутер-шутер. Именно эта смена вектора сформировала уникальную идентичность игры, представленной широкой публике в 2016 году.

Глядя на заснеженные улицы Нью-Йорка сегодня, трудно представить в них черты Азерота. Риск, на который пошла студия Massive, оправдал себя: отказ от проверенных годами шаблонов MMO позволил им создать один из самых узнаваемых проектов в жанре.

Это решение подтвердило, что глубокая переработка фундаментальных основ на этапе разработки может стать определяющим фактором долгосрочного успеха.