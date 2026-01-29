The Division Definitive Edition выйдет в марте и заменит собой издание Gold Edition

Студия Massive Entertainment, официально подтвердили, что издание The Division: Definitive Edition, о котором было объявлено во время фестиваля FPSDay, поступит в продажу в марте — как раз к 10-летию игры. Новое издание придет на смену изданию Gold Edition и будет продаваться по той же цене в 50 долларов.

Строго говоря, это не переиздание — не стоит ждать какого-либо нового контента или изменений в графическом плане. Издание Definitive Edition это базовая версия игры с полным набором DLC (Underground, Survival и Last Stand), так же как и Gold Edition, но с добавлением косметических пакетов и наборов экипировки из платных DLC.

На изображении, показанном в стриме, представлены такие наборы, как Front Line, Streets of New York, Marine Corps, Special Forces, Upper East Side, Parade и Let it Snow.