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Tom Clancy's The Division 08.03.2016
Экшен, Ролевая, Мультиплеер
8.2 3 686 оценок

Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Tom Clancy's The Division

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания Ubisoft добавила поддержку достижений для Tom Clancy’s The Division в магазине Steam.

Это произошло спустя 9 лет после релиза игры. Всего Tom Clancy’s The Division содержит 60 достижений. Как и в случае с другими играми, в которые Ubisoft ранее добавила поддержку достижений, при входе в игру они будут автоматически синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect.

Tom Clancy’s The Division доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
SkyraX
4
Пользователь ВКонтакте

Твою Дивизию! // Александр Чацкий

1
MaxBlacksmith

Когда уже прошёл игру, и достижения не вернут тебя...

0
DioMeD22

Так можно скачать и разово запустить, тупо чтобы заработанные ранее ачивки перенести в стим.

0
prorock DioMeD22

Да и фиг с ними, время еще тратить на это

0
vovangt4

Как всегда вовремя, спустя более десяти лет.

0
hangloose

вернули бы графон и физику разрушений как в первом трелере

0
koenigsegg22

Лучше бы отвязали свой лаунчер, при наличии игры в стиме.

3
r0b0tf00t

поигрываю раз в пару лет, кайф игра с атмосфэрою,

150рублей за полную версию отбились на изи.

0
spaMER_ID

Добавили достижения они. Запустил я тут фар край 3 и Блад дрэгон, ибо забил в своё время на сбор всякого барахла. Думал, дай добью. А у этих клоунов серваки юплея пошли по одному месту и сейвы полетели. А левые использовать не получается.

-2
vovangt4

А локальные сохранения видимо удалили.

0
DioMeD22

Печально. Я в начале февраля запустил стим версию, чтобы перетащить ачивки из коннекта и выбить несколько новых, и мой сейв за 2013 год жив-здоров был.

0
prorock vovangt4

Как будто кто-то хранит локально сейвы десятки лет

0