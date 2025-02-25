Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Tom Clancy's The Division

Как стало известно, компания Ubisoft добавила поддержку достижений для Tom Clancy’s The Division в магазине Steam.

Это произошло спустя 9 лет после релиза игры. Всего Tom Clancy’s The Division содержит 60 достижений. Как и в случае с другими играми, в которые Ubisoft ранее добавила поддержку достижений, при входе в игру они будут автоматически синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect.

Tom Clancy’s The Division доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.