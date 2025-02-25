Ubisoft добавила достижения в Steam-версию Tom Clancy's The Division

Как стало известно, компания Ubisoft добавила поддержку достижений для Tom Clancy’s The Division в магазине Steam.
Это произошло спустя 9 лет после релиза игры. Всего Tom Clancy’s The Division содержит 60 достижений. Как и в случае с другими играми, в которые Ubisoft ранее добавила поддержку достижений, при входе в игру они будут автоматически синхронизированы с сервисом Ubisoft Connect.
Tom Clancy’s The Division доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Твою Дивизию! // Александр Чацкий
Когда уже прошёл игру, и достижения не вернут тебя...
Так можно скачать и разово запустить, тупо чтобы заработанные ранее ачивки перенести в стим.
Да и фиг с ними, время еще тратить на это
Как всегда вовремя, спустя более десяти лет.
вернули бы графон и физику разрушений как в первом трелере
Лучше бы отвязали свой лаунчер, при наличии игры в стиме.
поигрываю раз в пару лет, кайф игра с атмосфэрою,
150рублей за полную версию отбились на изи.
Добавили достижения они. Запустил я тут фар край 3 и Блад дрэгон, ибо забил в своё время на сбор всякого барахла. Думал, дай добью. А у этих клоунов серваки юплея пошли по одному месту и сейвы полетели. А левые использовать не получается.
А локальные сохранения видимо удалили.
Печально. Я в начале февраля запустил стим версию, чтобы перетащить ачивки из коннекта и выбить несколько новых, и мой сейв за 2013 год жив-здоров был.
Как будто кто-то хранит локально сейвы десятки лет