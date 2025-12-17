Ubisoft добавила в The Division на PS5 режим 60 к/с

Компания Ubisoft объявила о выпуске обновления для игры The Division, вышедшей в 2016 году, которое позволяет геймера наслаждаться игрой на PS5 с частотой 60 кадров в секунду.

Другими словами, это не нативная версия для PS5, а та же версия для PS4 (за счёт обратной совместимости), но теперь она работает лучше при 60 кадрах в секунду.

Ubisoft уже делала подобное с другими играми, такими как Assassin's Creed и Far Cry.

Агенты, The Division теперь доступна на PlayStation 5 с улучшенной производительностью при 60 кадрах в секунду. Это обновление обеспечивает более плавный игровой процесс на заснеженных улицах Нью-Йорка, где всё началось.