Tom Clancy's The Division 08.03.2016
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер
8.2 3 762 оценки

Ubisoft добавила в The Division на PS5 режим 60 к/с

monk70 monk70

Компания Ubisoft объявила о выпуске обновления для игры The Division, вышедшей в 2016 году, которое позволяет геймера наслаждаться игрой на PS5 с частотой 60 кадров в секунду.

Другими словами, это не нативная версия для PS5, а та же версия для PS4 (за счёт обратной совместимости), но теперь она работает лучше при 60 кадрах в секунду.

Ubisoft уже делала подобное с другими играми, такими как Assassin's Creed и Far Cry.

Агенты, The Division теперь доступна на PlayStation 5 с улучшенной производительностью при 60 кадрах в секунду. Это обновление обеспечивает более плавный игровой процесс на заснеженных улицах Нью-Йорка, где всё началось.
11
5
Комментарии:  5
PictorialBeamer

Бедные консольщики : у них же голоокружение будет от плавности 60 кадров!

3
Giggity

Через другой десяток лет, получите обещанные 120 фпс 😂

2
WerGC

игра до сих пор выглядит отлично,вот как надо делать игры

2
Serg_Sigil
это не нативная версия для PS5, а та же версия для PS4

Т.е. это по получается как-будто немножко демейк? lol

1
kotasha

Оффлан патч только забыли добавить(00