Ассасины появятся в Вашингтоне: в The Division 2 пройдет коллаборация с Assassin's Creed

Две франшизы Ubisoft встретятся в рамках ограниченного по времени специального мероприятия. Совсем скоро в The Division 2 появятся элементы из франшизы Assassin's Creed.
Коллаборация начнется завтра, 29 января, и продлится до 12 февраля 2026 года. В игре появится бесплатная и платная дорожка с костюмами, созданными по мотивам культовых персонажей серии Assassin's Creed, таких как Эцио Аудиторе и Эдвард Кенуэй. Помимо этого, агенты смогут открыть эксклюзивные окраски для оружия, трофеи для рюкзака и нашивки, чтобы завершить образ ассасина.
Как и ранее, прогресс пропуска события повышается за счёт сезонного опыта, при этом бесплатная дорожка доступна всем игрокам.
Ну понеслось, Rainbow Six испохабили, теперь за дивизион взялись, можно прощаться.
игра вроде бы про современный спецназ
Юбикам какая разница за что деньги брать. Ты у них Резидент видел? Смех! Крис - чучело, Джилл - китаянка, Ребекка - нигретоска.
ну капком одобрили же это. в чём претензии к юбисофт? или по твоему они это сделали без разрешения капком?
А разве там не суть в одежде ? Остальное это манекены .
я как ветеран игры считаю нелепо вводить такую внешку
я как геймер заявляю, что абсолютно плевать, ибо это всего лишь онлайн игра
онлайн но можно играть одному но да в игре отличный кооператив
