Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 105 оценок

Ассасины появятся в Вашингтоне: в The Division 2 пройдет коллаборация с Assassin's Creed

Gruz_ Gruz_

Две франшизы Ubisoft встретятся в рамках ограниченного по времени специального мероприятия. Совсем скоро в The Division 2 появятся элементы из франшизы Assassin's Creed.

Коллаборация начнется завтра, 29 января, и продлится до 12 февраля 2026 года. В игре появится бесплатная и платная дорожка с костюмами, созданными по мотивам культовых персонажей серии Assassin's Creed, таких как Эцио Аудиторе и Эдвард Кенуэй. Помимо этого, агенты смогут открыть эксклюзивные окраски для оружия, трофеи для рюкзака и нашивки, чтобы завершить образ ассасина.

Как и ранее, прогресс пропуска события повышается за счёт сезонного опыта, при этом бесплатная дорожка доступна всем игрокам.

Комментарии:  13
SatirDog

Ну понеслось, Rainbow Six испохабили, теперь за дивизион взялись, можно прощаться.

3
sergeu78

игра вроде бы про современный спецназ

1
DОC

Юбикам какая разница за что деньги брать. Ты у них Резидент видел? Смех! Крис - чучело, Джилл - китаянка, Ребекка - нигретоска.

8
JohnyKitamao DОC

ну капком одобрили же это. в чём претензии к юбисофт? или по твоему они это сделали без разрешения капком?

Neko-Aheron DОC

А разве там не суть в одежде ? Остальное это манекены .

FairUlu

Асса!

WerGC

я как ветеран игры считаю нелепо вводить такую внешку

JohnyKitamao

я как геймер заявляю, что абсолютно плевать, ибо это всего лишь онлайн игра

1
WerGC JohnyKitamao

онлайн но можно играть одному но да в игре отличный кооператив

n3ver1167

и чо

Пользователь ВКонтакте

