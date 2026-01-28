Ассасины появятся в Вашингтоне: в The Division 2 пройдет коллаборация с Assassin's Creed

Две франшизы Ubisoft встретятся в рамках ограниченного по времени специального мероприятия. Совсем скоро в The Division 2 появятся элементы из франшизы Assassin's Creed.

Коллаборация начнется завтра, 29 января, и продлится до 12 февраля 2026 года. В игре появится бесплатная и платная дорожка с костюмами, созданными по мотивам культовых персонажей серии Assassin's Creed, таких как Эцио Аудиторе и Эдвард Кенуэй. Помимо этого, агенты смогут открыть эксклюзивные окраски для оружия, трофеи для рюкзака и нашивки, чтобы завершить образ ассасина.

Как и ранее, прогресс пропуска события повышается за счёт сезонного опыта, при этом бесплатная дорожка доступна всем игрокам.