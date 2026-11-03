Авторы The Division 2 раскрыли этапы внедрения кроссплея между ПК и консолями

Разработчики из Massive Entertainment готовят масштабное обновление для The Division 2, ключевым элементом которого станет долгожданное объединение игроков на PC, PlayStation и Xbox. Полная интеграция игровых платформ запланирована на 17 ноября 2026 года, однако первые шаги по внедрению систем начинаются уже в рамках сегодняшних технических работ.

Внедрение кроссплатформенной системы потребует серьезной перестройки сетевой структуры, из-за чего сегодняшние технические работы продлятся непривычно долго — около шести часов. Серверы уйдут на обслуживание в 9:00 CET (11:00 по МСК). Разработчики сразу предупредили сообщество, что из-за радикальных изменений в коде обслуживание может затянуться.

Дорожная карта интеграции кроссплея:

3 ноября — в игре обновят интерфейс и добавят иконки платформ.

10 ноября — PC-версию переведут на новые серверы, в связи с чем обнулятся ПК-таблицы лидеров.

17 ноября — официальный старт общего кроссплея для консолей и ПК.

Функция объединения платформ будет активна по умолчанию, однако игрокам оставят выбор — при желании кроссплей можно отключить на экране выбора персонажа.

Параллельно с подготовкой к кроссплею разработчики увеличили лимит участников в кланах в два раза (с 50 до 100 человек), обновили статистику PvP-режима «Конфликт» и анонсировали новые ивенты.

Помимо этого, уже сегодня в игре откроется финальная миссия на сложности «Мастер» с гарантированным выпадением экзотических перчаток Loaded for Bear, а 17 ноября стартует событие «Пастырь» с наградами в виде экзотических компонентов и именной винтовки Mk16.