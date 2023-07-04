Авторы The Division 2 собираются бороться против недобросовестных игроков использующих эксплойты ©

Компания Ubisoft объявила о принятии мер против пользователей, использующих уязвимость в одном из новых режимов игры Tom Clancy's The Division 2. Хотя реакция на серьезный эксплойт кажется понятной, суровость наказаний, наложенных на неавторизованных игроков, вызывает недоумение.

Эксплойт, о котором идет речь, связан с недавно добавленным режимом игры Descent. Хитрые агенты могли присоединяться к текущим игровым сессиям других игроков из приложения Ubisoft Connect. Это действие позволяло игрокам быстро и легко обогатить себя большим количеством очков опыта.

Зная о наличии ошибки, издатель объявил о борьбе с теми, кто злоупотребляет нечестной практикой.

Мы тщательно изучили ситуацию и выявили тех, кто систематически использовал эксплойт. В результате мы применим к игрокам соответствующие санкции в соответствии с нашими правилами. Те, кто впервые воспользуется эксплойтами, будут немедленно отстранены от игры на две недели и не смогут играть в Tom Clancy's The Division 2 в течение этого времени. Кроме того, учетные записи игроков, попавших под санкции, будут отмечены, и любое повторное нарушение приведет к увеличению срока отстранения. Многократные нарушения приведут к постоянной дисквалификации.

В дополнение к временному или постоянному запрету и пометке аккаунтов, прогресс, которого добились подозреваемые игроки, используя мошенническую практику, будет аннулирован.

Комментарии под официальным сообщением Ubisoft полны противоречивых мнений.