Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
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Авторы The Division 2 собираются бороться против недобросовестных игроков использующих эксплойты

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butcher69
Новости

Компания Ubisoft объявила о принятии мер против пользователей, использующих уязвимость в одном из новых режимов игры Tom Clancy's The Division 2. Хотя реакция на серьезный эксплойт кажется понятной, суровость наказаний, наложенных на неавторизованных игроков, вызывает недоумение.

Эксплойт, о котором идет речь, связан с недавно добавленным режимом игры Descent. Хитрые агенты могли присоединяться к текущим игровым сессиям других игроков из приложения Ubisoft Connect. Это действие позволяло игрокам быстро и легко обогатить себя большим количеством очков опыта.

Зная о наличии ошибки, издатель объявил о борьбе с теми, кто злоупотребляет нечестной практикой.

Мы тщательно изучили ситуацию и выявили тех, кто систематически использовал эксплойт. В результате мы применим к игрокам соответствующие санкции в соответствии с нашими правилами. Те, кто впервые воспользуется эксплойтами, будут немедленно отстранены от игры на две недели и не смогут играть в Tom Clancy's The Division 2 в течение этого времени. Кроме того, учетные записи игроков, попавших под санкции, будут отмечены, и любое повторное нарушение приведет к увеличению срока отстранения. Многократные нарушения приведут к постоянной дисквалификации.

В дополнение к временному или постоянному запрету и пометке аккаунтов, прогресс, которого добились подозреваемые игроки, используя мошенническую практику, будет аннулирован.

Комментарии под официальным сообщением Ubisoft полны противоречивых мнений.

  • Некоторые игроки хвалят позицию издательства, прямо указывая на то, что нечестное поведение, связанное с использованием лазеек в многопользовательской игре, должно быть наказано.
  • Однако можно услышать и недовольные голоса, критикующие медлительность Ubisoft в подобных инцидентах в прошлом.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
nodas

Зачем нам устранять наши же ошибки проще игроков банить да ? Тупая у них логика

3
caramba1999

Чегоооооо, в этой игре есть Читы????

2
Whatta

читы и эксплойты разные вещи. *рука-лицо*

0
Scorpion_GamePlay

В неё то и так играть в падлу, так ещё и закрывают всю веселуху

2
martin32

В чем мошенство, если у этих чертей после патчей и фиксов, количество багов увеличивается вдвое? Зачем их исправлять, надо банить. Молодцы! Забаньте лучше себя.

2