Авторы Tom Clancy's The Division 2 запустили рождественский ивент с охотой на Крампуса

Ubisoft не оставила игроков The Division 2 без праздничного веселья: вместо отменённого фестиваля Survive стартовал новый рождественский ивент с охотой на Крампуса. По улицам Вашингтона теперь бродят четыре уникальных противника — «Крампус-воры». Победа над каждым активирует спецзадание «Крампуснахт», которое завершится схваткой с главным рождественским демоном.

За уничтожение Крампуса игроки получают сезонную маску и зимний ключ. Ключ открывает один из трёх праздничных кейсов с наградами или может быть пожертвован на коллективную цель. При её выполнении все участники получают эксклюзивный костюм «Белый Крампус». Дополнительно за промежуточные задания положены уникальные нашивки и другие персональные награды.

Обновление также снизило частоту и громкость диалогов NPC и исправило ряд ошибок. Но главное — повод устроить праздничный переполох и отправить Крампуса отдыхать, добавив в игру дух Рождества и командного взаимодействия.