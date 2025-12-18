ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 086 оценок

Авторы Tom Clancy's The Division 2 запустили рождественский ивент с охотой на Крампуса

butcher69 butcher69

Ubisoft не оставила игроков The Division 2 без праздничного веселья: вместо отменённого фестиваля Survive стартовал новый рождественский ивент с охотой на Крампуса. По улицам Вашингтона теперь бродят четыре уникальных противника — «Крампус-воры». Победа над каждым активирует спецзадание «Крампуснахт», которое завершится схваткой с главным рождественским демоном.

За уничтожение Крампуса игроки получают сезонную маску и зимний ключ. Ключ открывает один из трёх праздничных кейсов с наградами или может быть пожертвован на коллективную цель. При её выполнении все участники получают эксклюзивный костюм «Белый Крампус». Дополнительно за промежуточные задания положены уникальные нашивки и другие персональные награды.

Обновление также снизило частоту и громкость диалогов NPC и исправило ряд ошибок. Но главное — повод устроить праздничный переполох и отправить Крампуса отдыхать, добавив в игру дух Рождества и командного взаимодействия.

Niko71790

кстати ивент топ, за 2 вечера всё что можно залутать с него залутано, а дальше фарм экзотики и именных вещей

круто когда в пати играют люди с 4 стрегами и разными экзотами шмотья на команду - подпивасный разъ*б всего на карте не так уж и плох)

WerGC

я все один прошел зачем тебе люди,решают все билды и умения играть

еще надо 30 ключей отдать за три нашивки

WerGC

я уже все прошел

https://rutube.ru/video/c9c6b118dd3c51aeaf091ba0fd2d7e15/

