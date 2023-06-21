Для кооперативного шутера Tom Clancy's The Division 2 вышло обновление 18.1 ©

Компания Ubisoft выпустила обновление Title Update 18.1 для Tom Clancy's The Division 2 и поделилась полным списком изменений, с которым вы можете ознакомиться по этой ссылке. По словам команды, новое обновление вносит ряд исправлений и улучшений в снаряжение, оружие и таланты игры.

Кроме того, обновление 18.1 содержит некоторые исправления для PVP. Например, исправлена проблема, из-за которой основные действия передвижения не работали в Конфликте. Также исправлена проблема, из-за которой SHD XP, полученный в Конфликте, не засчитывался в сезонную прогрессию.

Наряду с этими улучшениями, патч 18.1 также содержит некоторые улучшения стабильности. Ubisoft не сообщила о них подробно, так что да... по крайней мере, игра теперь должна быть более стабильной.

Ubisoft Connect, Steam и EGS загрузят это обновление при следующем запуске своих клиентов. Ubisoft не раскрыла размер этого обновления.