Джулиан Герайти, исполнительный продюсер The Division, присоединяется к Battlefield Studios

После более чем 27 лет работы в Ubisoft, включая 12 лет в качестве креативного директора и исполнительного продюсера в Massive Entertainment, Джулиан Герайти объявил о своем уходе.

В заявлении французский издатель поблагодарил Герайти, который был одним из главных людей, ответственных за успех The Division. Он присоединяется к Battlefield Studios, которая потеряла своего руководителя Винса Зампеллу в прошлом месяце в результате автомобильной аварии.

Ubisoft ясно дала понять, что уход Джулиана Герайти не повлияет на будущее The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence и The Division 3.