Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 103 оценки

Джулиан Герайти, исполнительный продюсер The Division, присоединяется к Battlefield Studios

monk70 monk70

После более чем 27 лет работы в Ubisoft, включая 12 лет в качестве креативного директора и исполнительного продюсера в Massive Entertainment, Джулиан Герайти объявил о своем уходе.

В заявлении французский издатель поблагодарил Герайти, который был одним из главных людей, ответственных за успех The Division. Он присоединяется к Battlefield Studios, которая потеряла своего руководителя Винса Зампеллу в прошлом месяце в результате автомобильной аварии.

Ubisoft ясно дала понять, что уход Джулиана Герайти не повлияет на будущее The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence и The Division 3.

Комментарии:  1
WerGC

хреново для Division 3 и хорошо для Battlefield Studios