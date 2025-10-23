ЧАТ ИГРЫ
Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, MMO
7.7 1 060 оценок

Джулиан Герити по-прежнему работает в Ubisoft и является исполнительным продюсером франшизы The Division

Gruz_ Gruz_

Для компании Ubisoft этот месяц выдался богатым на на кадровые перестановки: после почти 20 лет работы компанию покинул вице-президент и исполнительный продюсер Assassin's Creed Марк-Алексис Коте, причем Коте дал понять, что это не было его решением.

Впоследствии появились слухи, что из компании ушел и исполнительный продюсер франшизы The Division Джулиан Герити. Но Ubisoft официально опровергла эту информацию и сообщила, что в планах Герити на будущее — работа над The Division 3.

Опубликовав сообщение в социальных сетях, Massive Entertainment подтвердила, что Герити по-прежнему работает в компании и руководит разработкой The Division: Resurgence, The Division 2 и ее предстоящего дополнения Survivors, а также The Division 3.

Напомним, что ранее Герити описывал Survivors как «обновленную версию» элементов выживания и эвакуации из The Division 2, причем разработчики будут стремиться к максимальной прозрачности в процессе работы над дополнением.

Четкая коммуникация и вовлечение сообщества в процесс создания нового опыта являются для нас приоритетом. Мы будем тесно сотрудничать с вами на протяжении всего процесса разработки
