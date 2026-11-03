Хоррор в Центральном парке: для The Division 2 вышло масштабное дополнение Echoes of Central Park

Сегодня, 3 ноября 2026 года, состоялся релиз крупного сюжетного дополнения Echoes of Central Park для тактического шутера The Division 2. По заверениям разработчиков, новая глава станет самой мрачной и пугающей историей за все время существования франшизы. Сюжетная линия стартует с таинственного сигнала бедствия, полученного из глубин заброшенного Центрального парка Нью-Йорка.
В специальном дневнике разработки команды из Massive Entertainment, Ubisoft Bucharest и Ubisoft Reflections поделились деталями создания проекта. Разработчики подробно описали, как превращали культовый парк в локацию, полную мрачных тайн и скрытых угроз.
По масштабам новая территория уступает разве что знаменитому дополнению Warlords of New York. Главными техническими новинками, помимо самой карты, стали механика компаньонов, свежие модификации умений персонажей и эндгейм-режимы, заточенные под регулярное перепрохождение.
Все пользователи, оформившие предварительный заказ на дополнение, получат эксклюзивную косметическую награду на старте — маску Чистильщика Нью-Йорка (NY Purifier Mask).
Кто бы что не говорил, а игра вполне себе не плохая и хорошо поддерживается как сидж с оперативником инвалидом
Все еще требует ubisoft connect?
Только поиграть сегодня видимо не судьба, ну надо было додуматься выпустить DLC и обновление кроссплея в один день - все перегружено
Вот что это дополнение с вашим пк делает) когда то у меня было 120-130 фпс а сейчас:
Еще и видяха отдыхает)
легендарная игра,легендарная поддержка а еще 17 кроссплей