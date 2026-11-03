Хоррор в Центральном парке: для The Division 2 вышло масштабное дополнение Echoes of Central Park

Сегодня, 3 ноября 2026 года, состоялся релиз крупного сюжетного дополнения Echoes of Central Park для тактического шутера The Division 2. По заверениям разработчиков, новая глава станет самой мрачной и пугающей историей за все время существования франшизы. Сюжетная линия стартует с таинственного сигнала бедствия, полученного из глубин заброшенного Центрального парка Нью-Йорка.

В специальном дневнике разработки команды из Massive Entertainment, Ubisoft Bucharest и Ubisoft Reflections поделились деталями создания проекта. Разработчики подробно описали, как превращали культовый парк в локацию, полную мрачных тайн и скрытых угроз.

По масштабам новая территория уступает разве что знаменитому дополнению Warlords of New York. Главными техническими новинками, помимо самой карты, стали механика компаньонов, свежие модификации умений персонажей и эндгейм-режимы, заточенные под регулярное перепрохождение.

Все пользователи, оформившие предварительный заказ на дополнение, получат эксклюзивную косметическую награду на старте — маску Чистильщика Нью-Йорка (NY Purifier Mask).