IGN показала 10 минут геймплея режима Descent в The Division 2 ©

Игровой портал IGN опубликовал на своем YouTube-канале ролик с демонстрацией совершенно нового rogue-lite режима под названием «Descent» (Спуск) в Tom Clancy's The Division 2, который появится в игре со стартом сезона «Broken Wings» в начале июня.

В нем могут участвовать от одного до четырех человек. В этом режиме классический игровой процесс The Division 2 будет изменен в сторону roguelike. Также в этом режиме мы узнаем больше информации о ЧВК “Черный бивень”, Охотниках, Спецотряде и Ortiz Robotics, а также как они связаны с министром национальной безопасности США Кэлвином МаКманусом.

Новый игровой режим «Descent» будет доступен для всех игроков The Division 2.