Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
7.4 699 оценок

IGN показала 10 минут геймплея режима Descent в The Division 2

©
Gruz_
Новости

Игровой портал IGN опубликовал на своем YouTube-канале ролик с демонстрацией совершенно нового rogue-lite режима под названием «Descent» (Спуск) в Tom Clancy's The Division 2, который появится в игре со стартом сезона «Broken Wings» в начале июня.

В нем могут участвовать от одного до четырех человек. В этом режиме классический игровой процесс The Division 2 будет изменен в сторону roguelike. Также в этом режиме мы узнаем больше информации о ЧВК “Черный бивень”, Охотниках, Спецотряде и Ortiz Robotics, а также как они связаны с министром национальной безопасности США Кэлвином МаКманусом.

Новый игровой режим «Descent» будет доступен для всех игроков The Division 2.

0
2
Последние посты по игре Tom Clancy's The Division 2
Ubisoft рассказала о пятом сезоне The Division 2 - свежий трейлер посвящен новому режиму Descent
Ubisoft рассказала о пятом сезоне The Division 2 - свежий трейлер посвящен новому режиму Descent
Ubisoft расскажет о будущем франшизы The Division 20 апреля
Ubisoft расскажет о будущем франшизы The Division 20 апреля
Свежее обновление 17.2 для The Division 2 улучшает производительность и стабильность DX12
Свежее обновление 17.2 для The Division 2 улучшает производительность и стабильность DX12
Комментарии: 2
Ваш комментарий
rutri4ek

Прикольно, наверное) ну это не точно

0
SULIK 712

да пора уже 3ю часть завозить

0