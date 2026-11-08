Игроки обрушили рейтинг дополнения The Division 2 в Steam - Ubisoft критикуют за ограничения и технические проблемы

Новое дополнение Echoes of Central Park для Tom Clancy’s The Division 2 столкнулось с волной негативных отзывов вскоре после выхода 3 ноября 2026 года. Игроки раскритиковали Ubisoft за ограничения на использование ранее полученной экипировки, проблемы с производительностью и отдельные игровые решения. Особенно сильно пострадала Deluxe-версия дополнения, рейтинг которой в Steam опустился до отрицательного уровня.

На момент проверки страницы Echoes of Central Park Deluxe DLC лишь 26% из 69 пользовательских обзоров были положительными. Обычное издание дополнения также получило преимущественно отрицательные отзывы. Ситуация привлекла внимание сообщества The Division 2 на Reddit, где поклонники начали обсуждать причины недовольства и решения разработчиков.

Главным поводом для критики стало ограничение возможностей Prototype Gear — высокоуровневой экипировки, на получение и улучшение которой многие игроки потратили десятки часов. В Echoes of Central Park характеристики такого снаряжения временно нормализованы, из-за чего пользователи не могут воспользоваться всеми преимуществами своих тщательно подготовленных сборок персонажей.

Особое недовольство вызвало время объявления изменений. По словам некоторых покупателей, Ubisoft предупредила об ограничениях приблизительно за сутки до выхода дополнения, когда многие уже оформили предварительные заказы. В отзывах пользователи жалуются, что потратили значительное время на развитие персонажей, но теперь не могут полноценно использовать полученные преимущества в новом контенте.

Впрочем, Ubisoft объяснила решение стремлением сохранить задуманный уровень сложности, напряжение и ощущение опасности при исследовании Центрального парка. Компания официально подтвердила, что намерена позднее восстановить полную эффективность Prototype Gear в дополнении. Однако конкретные сроки этого изменения пока не объявлены.

Претензии не ограничиваются экипировкой. Некоторые пользователи Steam сообщают о сильных просадках частоты кадров, зависаниях, проблемах с подключением к серверам и ошибках в заданиях. Отдельной критике подверглись новые спутники, поведение которых, по словам игроков, иногда мешает прохождению. Другим покупателям не понравилось постоянное сопровождение сюжета голосом рассказчицы.

При этом отзывы оказались не исключительно отрицательными. Часть игроков похвалила оформление Центрального парка, увеличенную карту, атмосферу и новые задания. Некоторые участники обсуждений на Reddit также считают ограничения Prototype Gear оправданными, поскольку они позволяют сохранить баланс и не превращать прохождение дополнения в слишком лёгкую прогулку для опытных пользователей.

Echoes of Central Park стало одним из крупнейших дополнений The Division 2 после Warlords of New York. Оно предлагает исследовать новые районы Манхэттена, включая Центральный парк и Верхний Вест-Сайд, познакомиться с тремя спутниками и пройти сюжетную кампанию с элементами психологического хоррора. Однако первые отзывы показывают, что далеко не все поклонники остались довольны тем, как Ubisoft реализовала новые механики и ограничения.