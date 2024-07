Игроки The Division 2 победили: Ubisoft услышала отзывы и отказалась от идеи сезонных персонажей

Спустя пять лет после выхода The Division 2 разработчик Massive Entertainment собирается вдохнуть новую жизнь в лутер-шутер, внеся ряд существенных изменений в его основной цикл, хотя, похоже, не все они будут реализованы так, как хотелось бы студии.

В прошлом месяце Ubisoft сообщила, что в будущем The Division 2 будет сбрасывать игроков до базового уровня в начале каждого сезона, что позволит доставлять контент как новичкам, так и ветеранам.

Однако это изменение вызвало споры среди многих игроков, и после громких откликов со стороны сообщества Massive Entertainment решила отказаться от своего решения. Выйдя в Twitter, разработчик подтвердил, что, основываясь на отзывах игроков, он решил отказаться от запланированного введения сезонных персонажей.

После тщательного изучения и обсуждения с командой мы решили пересмотреть сезон 2.0, уделив особое внимание сезонным персонажам, с целью продвижения без них. Это изменение не повлияет на ранее объявленные планы 6-го года, но потребует от нас оценить изменения, необходимые для нового сезонного опыта, который будет интегрирован во 2-й сезон 6-го года этой осенью. Как только мы проработаем все детали, мы предоставим больше информации, проведем живую трансляцию и запустим [публичный тестовый сервер].

Как отмена сезонных персонажей повлияет на другие запланированные изменения и дополнения в плане новой сезонной подачи контента, пока неизвестно, но те, кто отчаянно надеялся, что лутер-шутер не примет этот особый новый подход, могут быть спокойны, что этого не произойдет.

The Division 2 доступна на PS4, Xbox One и PC, а также на PS5 и Xbox Series X/S через обратную совместимость. В следующем году она также получит новое платное расширение. The Division 3 также находится в разработке.