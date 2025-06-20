История The Division 2 еще не закончена: разработчики готовят новое увлекательное событие

Не так давно Ubisoft Massive Entertainment выпустила платное DLC «Битва за Бруклин», которое по задумке разработчиков было призвано завершить контентную поддержку The Division 2, но, по всей видимости, это не так. В тизерном посте в соцсети Ubisoft сообщила, что агентов ждут новые сюрпризы, для которых желательно захватить с собой парку и теплую одежду.

В официальном X-аккаунте игры студия поблагодарила всех игроков не только за участие в «Битве за Бруклин», но и проинформировала, что начинает работу над «чем-то совершенно новым в The Division 2», сопроводив эти слова смайликом со снежинкой и артом, на котором изображен заснеженный пейзаж. Несомненно, люди были впечатлены снегом, а социальные сети полны слухов о режиме выживания, обновлении PvP-режима и так далее. Правда, пока ничего официально не подтверждено, как и нет более «конкретных» слухов, так что нам остается только ждать.

Напомним, в конце мая Ubisoft выпустила DLC «Битва за Бруклин» для The Division 2. В нем игроки вновь покидают Вашингтон и возвращаются в Нью-Йорк, в котором происходит действие первой игры. Для французской компании это была отличная возможность привлечь игроков из первой игры обратно.

Что же, «Битва за Бруклин» закончилась, и теперь самое время задуматься о будущем. И в The Division 2 оно выглядит ярким и снежным. О дате выхода обновления ничего не сообщается, но если судить по формулировке, это должно быть бесплатное обновление.