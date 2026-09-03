Кадры из пре-альфы The Division 2: Survivors продемонстрировали заснеженный Вашингтон

Во время gamescom 2026 студия Massive и компания Ubisoft представили первые геймплейные кадры пре-альфа версии The Division 2: Survivors. Ролик переносит игроков на знакомые улицы Вашингтона, который по сюжету сковала аномальная «зима века». Разработчики решили вернуть в серию культовую снежную эстетику, но на этот раз — в формате напряженного сурвайвал-экстракшена.

Ключевой особенностью игрового процесса станет продвинутая физика глубокого снега. Метель динамически засыпает локации, из-за чего сугробы физически усложняют перемещение персонажей. Кроме того, на снегу остаются четкие следы, по которым агенты смогут выслеживать соперников или обнаруживать засады.

Помимо враждебных фракций, полноценным противником для игроков станет экстремальный холод, вынуждающий постоянно искать укрытия и источники тепла. Ночные заморозки несут смертельную угрозу, однако метель и плохая видимость дают оперативникам тактическое преимущество для незаметного прохождения.

Узнаваемая архитектура и ключевые достопримечательности американской столицы были полностью переосмыслены под нужды хардкорного выживания. Пользователям предстоит собирать ценные ресурсы и пробиваться к зонам эвакуации как в кооперативных PvE-миссиях, так и в опасных PvP-режимах.

Как подчеркнул творческий директор проекта Магнус Янсен, команда нацелена создать принципиально новый опыт выживания в уже знакомой вселенной, а не просто воссоздать старые механики. Чтобы выдержать правильный баланс между высокой сложностью и атмосферой оригинала, авторы активно дорабатывают игру совместно с фанатами из Elite Task Force.

Точные сроки выхода The Division 2: Survivors пока не объявлены — DLC находится на этапе ранней разработки, а презентация Ubisoft была нацелена исключительно на демонстрацию атмосферы.