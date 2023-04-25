Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
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Коллекционное событие Resident Evil Apparel уже запущено в The Division 2

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Новости

Коллаборация многопользовательского шутера The Division 2 со вселенной Resident Evil принесло весьма приятные плоды в виде временного коллекционного события Resident Evil Apparel. Прямо сейчас и до 9 мая включительно искатели приключений будут выполнять специальные задачи, получая в награду специальные ключи, которые нужно обязательно придержать до окончания ивента.

По завершении события (с 9 по 16 мая) вы сможете обменять их на уникальные облики персонажей небезызвестной трилогии Resident Evil и на другие косметические предметы: 2 рубашки, 7 нашивок для рюкзака, 3 наплечных нашивок, 4 краски для снаряжения и 5 обликов для оружия. Все награды наглядно продемонстрированы в свежем видеоролике, посвященному ивенту.

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