Коллекционное событие Resident Evil Apparel уже запущено в The Division 2 ©

Коллаборация многопользовательского шутера The Division 2 со вселенной Resident Evil принесло весьма приятные плоды в виде временного коллекционного события Resident Evil Apparel. Прямо сейчас и до 9 мая включительно искатели приключений будут выполнять специальные задачи, получая в награду специальные ключи, которые нужно обязательно придержать до окончания ивента.

По завершении события (с 9 по 16 мая) вы сможете обменять их на уникальные облики персонажей небезызвестной трилогии Resident Evil и на другие косметические предметы: 2 рубашки, 7 нашивок для рюкзака, 3 наплечных нашивок, 4 краски для снаряжения и 5 обликов для оружия. Все награды наглядно продемонстрированы в свежем видеоролике, посвященному ивенту.