Кроссовер под прицелом: в The Division 2 добавят атрибуты из Payday

Ubisoft и Starbreeze объединили усилия, чтобы устроить неожиданный и стильный кроссовер двух популярных кооперативных шутеров — The Division 2 и Payday. В рамках нового сотрудничества во второй части The Division появятся культовые маски из серии Payday, а сам ивент стартует уже 15 июля.

Несмотря на то что фанаты давно просят Ubisoft анонсировать The Division 3, издатель продолжает активно поддерживать вторую часть. Недавнее DLC Battle for Brooklyn, хоть и вышло с опозданием, вдохнуло новую жизнь в игру. А теперь разработчики подогревают интерес новым визуальным контентом, заимствованным из другой известной вселенной.

Payday 3 тоже переживает непростые времена. Запуск игры в 2023 году был далёк от идеала, и с тех пор Starbreeze активно улучшает проект: перерабатывает механики, добавляет ограбления и выпускает бесплатные обновления. Тем не менее, Payday 2 по-прежнему остаётся заметно популярнее своей «наследницы», особенно в Steam. Кроссовер с The Division 2 выглядит как попытка вернуть внимание к обеим сериям и привлечь новую аудиторию.

Пока что официально показаны три маски из Payday, но датамайнеры уверяют — будет больше. Игроки смогут экипировать своего агента в узнаваемые маски, знакомые по десяткам виртуальных ограблений, и отправиться на зачистку улиц Вашингтона в совершенно новом образе.

Подобные коллаборации — не новость для The Division 2. Ранее в игру уже добавляли элементы из Splinter Cell, Resident Evil и даже STALKER 2. Однако впервые Ubisoft заходит на территорию кооперативного криминального боевика, создавая необычное, но интригующее сочетание стиля и шутерной тактики.