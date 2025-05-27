Лутер-шутер The Division 2 пополнил католог Game Pass

В последние годы Ubisoft понемногу добавляет свои игры в и без того обширную библиотеку Xbox Game Pass, и на сегодняшний день к ним добавился еще один - отличный шутер от третьего лица The Division 2 от Massive Entertainment.

Сегодня, как нельзя кстати для The Division 2, вышло новое платное дополнение. В Battle for Brooklyn, не включенном в Game Pass, игроки смогут вернуться на улицы Нью-Йорка из оригинальной игры и сразиться с культовой фракцией «Чистильщики».

Базовая версия игры станет доступна для подписчиков тарифных планов Ultimate, PC и Standard на консолях, ПК и в облаке. По мнению Microsoft и Ubisoft, релиз нового дополнения и доступ к игре через Game Pass смогут вдохнуть в игру вторую жизнь.