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Tom Clancy's The Division 2 15.03.2019
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, MMO
7.7 994 оценки

Лутер-шутер The Division 2 пополнил католог Game Pass

Gruz_ Gruz_

В последние годы Ubisoft понемногу добавляет свои игры в и без того обширную библиотеку Xbox Game Pass, и на сегодняшний день к ним добавился еще один - отличный шутер от третьего лица The Division 2 от Massive Entertainment.

Сегодня, как нельзя кстати для The Division 2, вышло новое платное дополнение. В Battle for Brooklyn, не включенном в Game Pass, игроки смогут вернуться на улицы Нью-Йорка из оригинальной игры и сразиться с культовой фракцией «Чистильщики».

Базовая версия игры станет доступна для подписчиков тарифных планов Ultimate, PC и Standard на консолях, ПК и в облаке. По мнению Microsoft и Ubisoft, релиз нового дополнения и доступ к игре через Game Pass смогут вдохнуть в игру вторую жизнь.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
WerGC

надо вводить кроссплэй его там до сих пор нет

правильно звучит легендарный тактический лутер-экшен

chaospaladin
надо вводить кроссплэй его там до сих пор нет

Ну да, консольщики так и ждут ПК читеров в ТЗ

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WerGC chaospaladin

да причем тут тз там отличный кооператив вместе проходить рейды и другие активности

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