Massive Entertainment анонсировала масштабное дополнение Echoes of Central Park для The Division 2

На выставке Gamescom студия Massive Entertainment анонсировала Echoes of Central Park («Эхо Центрального парка») — масштабное сюжетное дополнение для лутер-шутера Tom Clancy’s The Division 2. Полноценный показ игрового процесса состоится 24 сентября, но уже известно, что спецоперация развернется в Центральном парке Нью-Йорка. Эта огромная локация фигурировала в лоре франшизы с первой части, но до сих пор оставалась полностью изолированной и недоступной для исследования.

Причиной для проникновения на закрытую территорию станет загадочный сигнал бедствия, запеленгованный из самой глубины парка. Разработчики обещают радикальную смену атмосферы в сторону хоррора и психологического триллера. Ни оперативникам Спецотряда, ни самим игрокам неизвестно, с какими угрозами им придется столкнуться в тумане и во что превратился знаменитый парк за годы, прошедшие с начала смертоносной пандемии.

Massive Entertainment обещают, что это DLC не просто расширит карту, но и предложит новый взгляд на повествование через окружение, заставив ветеранов игры по-новому взглянуть на привычные механики выживания.