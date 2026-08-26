Massive Entertainment анонсировала масштабное дополнение Echoes of Central Park для The Division 2

На выставке Gamescom студия Massive Entertainment анонсировала Echoes of Central Park («Эхо Центрального парка») — масштабное сюжетное дополнение для лутер-шутера Tom Clancy’s The Division 2. Полноценный показ игрового процесса состоится 24 сентября, но уже известно, что спецоперация развернется в Центральном парке Нью-Йорка. Эта огромная локация фигурировала в лоре франшизы с первой части, но до сих пор оставалась полностью изолированной и недоступной для исследования.
Причиной для проникновения на закрытую территорию станет загадочный сигнал бедствия, запеленгованный из самой глубины парка. Разработчики обещают радикальную смену атмосферы в сторону хоррора и психологического триллера. Ни оперативникам Спецотряда, ни самим игрокам неизвестно, с какими угрозами им придется столкнуться в тумане и во что превратился знаменитый парк за годы, прошедшие с начала смертоносной пандемии.
Massive Entertainment обещают, что это DLC не просто расширит карту, но и предложит новый взгляд на повествование через окружение, заставив ветеранов игры по-новому взглянуть на привычные механики выживания.
великолепно
Жаль первую часть забросили, атмосфера там была значительно лучше чем во второй.
Игра, которую создали ГЕНИИ gameplay, я всегда играю с удовольствием и нахожу в ней прекрасные моменты! Открытый мир самый лучший из всех игр существующих в какой либо: игры в мире, никто тебя не убьёт со спины, нет пкашеров, всё зависит только от твоего умения. Разнообразие гаджетов поражает, спецэффекты просто бомбические, графика высочайше продумана...
Я преклоняюсь перед создателями это проекта !!!💘💝💖💯%
Жду
Странная тема вообще. Каждое дополнение в нью Йорке, как и первая часть. А основная игра в Вашингтоне. Спрашивается нафига ее делали там тогда.